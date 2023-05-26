У персональних кабінетах вступників з’явилися запрошення на НМТ

Вступники, які зареєструвалися на Національний мультипредметний тест, отримали запрошення на його проходження, у якому вказані дата, час та місце випробування.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Як зазначили у відомстві, переліку місць проведення чи графіка тестувань публічно не викладають. Кожен, хто записався на НМТ, може дізнатися про це в особистому кабінеті.

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У МОН також закликають не запізнюватися на тестування, бо допуск до нього припинять за 10 хвилин до початку.

"Гарно розплануйте час. Потрапити до місця проведення іспиту зможете за пів години до тестування", – кажуть відомстві.

Доєднатися до НМТ можуть і українці за кордоном, тестування там буде таким самим, як в Україні.

"Спеціально обладнані комп’ютерні центри, українськомовні педагоги, яких навчили українські експерти, – усе, як удома", – розповідають у МОН.

У відомстві нагадали вступникам про те, що час, вказаний у запрошеннях – київський. Абітурієнти за кордоном можуть перевести його у місцевий за допомогою таблиці.

Нагадаємо, основна сесія НМТ пройде з 5-23 червня 2023 року.

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