У персональних кабінетах вступників з’явилися запрошення на НМТ

Вступники, які зареєструвалися на Національний мультипредметний тест, отримали запрошення на його проходження, у якому вказані дата, час та місце випробування.
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.
Як зазначили у відомстві, переліку місць проведення чи графіка тестувань публічно не викладають. Кожен, хто записався на НМТ, може дізнатися про це в особистому кабінеті.
У МОН також закликають не запізнюватися на тестування, бо допуск до нього припинять за 10 хвилин до початку.
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"Гарно розплануйте час. Потрапити до місця проведення іспиту зможете за пів години до тестування", – кажуть відомстві.
Доєднатися до НМТ можуть і українці за кордоном, тестування там буде таким самим, як в Україні.
"Спеціально обладнані комп’ютерні центри, українськомовні педагоги, яких навчили українські експерти, – усе, як удома", – розповідають у МОН.
У відомстві нагадали вступникам про те, що час, вказаний у запрошеннях – київський. Абітурієнти за кордоном можуть перевести його у місцевий за допомогою таблиці.
Нагадаємо, основна сесія НМТ пройде з 5-23 червня 2023 року.
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