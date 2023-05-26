У персональних кабінетах вступників з’явилися запрошення на НМТ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
2758
26 травня 2023

Вступники, які зареєструвалися на Національний мультипредметний тест, отримали запрошення на його проходження, у якому вказані дата, час та місце випробування.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Як зазначили у відомстві, переліку місць проведення чи графіка тестувань публічно не викладають. Кожен, хто записався на НМТ, може дізнатися про це в особистому кабінеті.

У МОН також закликають не запізнюватися на тестування, бо допуск до нього припинять за 10 хвилин до початку.

 Фото: belchonock/Depositphotos

"Гарно розплануйте час. Потрапити до місця проведення іспиту зможете за пів години до тестування", – кажуть відомстві.

Доєднатися до НМТ можуть і українці за кордоном, тестування там буде таким самим, як в Україні.

"Спеціально обладнані комп’ютерні центри, українськомовні педагоги, яких навчили українські експерти, – усе, як удома", – розповідають у МОН.

У відомстві нагадали вступникам про те, що час, вказаний у запрошеннях – київський. Абітурієнти за кордоном можуть перевести його у місцевий за допомогою таблиці.

Нагадаємо, основна сесія НМТ пройде з 5-23 червня 2023 року.

Читайте також: У МОН розповіли, скільки абітурієнтів обрали історію України третім предметом на НМТ


Реклама:


 2895
Здоров'я

Психологиня Людмила Мова: "ПТСР буде не у всіх, але ми будемо в просторі, де є багато людей з ПТСР"

Дмитро Кузубов
 88013
Прихисти своїх

"Посеред міста – гора трупів росіян, а навколо діти ганяють на великах". Історії з деокупованої Харківщини від волонтера

Роксана Касумова
 23365
Суспільство

Капібара. Що ви знаєте про зірку інтернету? ТЕСТ

Олена Барсукова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED