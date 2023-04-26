У МОН розповіли, скільки абітурієнтів обрали історію України третім предметом на НМТ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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26 квітня 2023

Понад 109 тисяч абітурієнтів обрали історію України третім предметом на Національному мультипредметному тесті.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко на брифінгу 26 квітня, повідомляє "Укрінформ".

Іноземну мову складатимуть 68 тис. випускників, біологію – понад 27 тис., фізику – 4 тис., а хімію – приблизно 2,7 тис.

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Цьогоріч абітурієнти складатимуть два обов’язкових предмети – українську мову і математику, а один – на вибір.

 Фото: belchonock/Depositphotos

Загалом станом на 26 квітня на НМТ в Україні зареєструвалися 169,6 тис. випускників, ще понад 18 тис. – за кордоном.

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Заступник міністра нагадав, що реєстрація на складання НМТ триває три тижні. За цей час створено 211 тис. персональних кабінетів, приблизно 188 тис. абітурієнтів вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію та можливість формувати сертифікат НМТ-2023 року.

Нагадаємо, реєстрація на НМТ триватиме по 3 травня 2023-го, змінити дані можна до 7 травня.

Цьогоріч історію України вилучили з переліку обов'язкових предметів на НМТ, що викликало незадоволення певних груп суспільства. В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта і що до тестування спеціально додали дисципліни на вибір, щоб абітурієнти могли показати підготовку до різноманітних спеціальностей.

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