Організатори НМТ оприлюднили дати проведення тестування

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення НМТ (національного мультипредметного тесту) у 2023 році.

Про це повідомляє Український центр якості оцінювання освіти з посиланням на наказ МОН.

Тестування випускників проходитиме у дві сесії:

основна: 5 червня–23 червня ;

; додаткова: 11–24 липня.

Реєстрація для участі в основній сесії НМТ триватиме з 3 квітня до 3 травня 2023 року.

До 7 травня 2023 року зареєстрований учасник матиме змогу внести зміни у своєму персональному кабінеті. Зокрема, вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні або за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ.

На додаткову сесію (5-12 червня) зможуть зареєструватися учні, які не змогли з поважних причин зробити це під час основного періоду реєстрації. А також ті, які реєструвалися в основний період, але їм було відмовлено в реєстрації для участі.

Не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення. Там будуть зазначені дата, час і місце проведення тесту.

Учасники додаткової сесії НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три календарних дні до проведення додаткової сесії.

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 28 червня 2023 року, додаткової сесії – до 29 липня 2023 року.

Нагадаємо, цьогоріч українські випускники, як і минулого року складатимуть НМТ з трьох предметів. Обов’язковими предметами є математика та українська мова, третій предмет учень обирає самостійно.