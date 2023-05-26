Коли у школах України закінчиться навчальний рік

Навчальний рік в Україні триватиме до 30 червня 2023 року, утім місцева влада може самостійно змінювати дати у регіонах.
Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.
Під час війни на тривалість освітнього процесу впливає безпекова ситуація, тож у кожному регіоні свої дати так званих "останніх дзвоників".
"УП. Життя" зібрала дані, коли українські школярі підуть на літні канікули у різних регіонах країни.
|Фото: sinenkiy/Depositphotos
Київ
У столиці України навчальний процес триватиме до 30 червня. Школам рекомендується завершити класно-урочну систему навчання до 16 червня – це буде датою останніх дзвінків.
Утім, ці рекомендації мають необов'язковий характер, і кожна школа сама ухвалює рішення про закінчення навчального року.
Львів
Цьогоріч школярі Львова йдуть на літні канікули у різні числа, але переважно у середині червня.
Заклади освіти Львівської міської територіальної громади самостійно затверджують структуру навчального року, тому кожна школа завершує навчальний рік в інший час.
|Чимало часу українські учні цьогоріч провели в укриттях
Вінниця
У Вінниці підрахували, що попри блекаути, школярі, незалежно від формату навчання, з 1 вересня по 31 травня провчилися передбачені законом 175 днів. Тож 31 травня планують завершити навчальний рік.
Луцьк
Навчальний рік у школах Луцької міської територіальної громади триватиме до 1 липня. Останнім навчальним днем буде 31 травня.
У Луцьку свідоцтва про закінчення школи вручатимуть у середині червня. 11-класники отримають документи 20 червня, а 9-класники – 15-го.
У регіоні також ще не визначилися, чи будуть проводити урочисті заходи у школах. Ймовірно, вони будуть у тих закладах, де наявне укриття.
|Деякі школи були зруйновані російськими окупантами
Дніпро
Цього року останній навчальний день у Дніпрі буде 2 червня. Керівникам шкіл рекомендують провести останній дзвінок онлайн. 11-класники отримають свідоцтво про середню освіту орієнтовно 30 червня, а 9-класники раніше – десь у середині червня.
Житомир
Навчальний 2022-2023 рік у Житомирі закінчиться 9 червня. Утім, цю дату можуть змінити у разі надзвичайних ситуацій.
Рівне
Учні у Рівному навчатимуться орієнтовно до 3 червня. Потім підуть на літні канікули. Однак школи можуть самостійно встановлювати дату закінчення навчального року.
Місцеве управління освіти рекомендувало провести останній дзвоник у різні дні для різних класів протягом останнього тижня перед закінченням навчального року. Це робиться для запобігання великому скупченню людей.
Останні дзвоники відбудуться у період з 29 травня по 2 червня.
Закарпаття
Останній дзвоник в школах Закарпаття пройде пізніше через тривалі відключення світла на початку року. Зокрема, у місті Мукачево останній дзвоник "пролунає" 2 червня.
Запоріжжя
Через безпекову ситуацію у регіоні школярі навчалися онлайн. Цього року школи самостійно визначають день закінчення навчального процесу.
|Українські діти були вимушені навчатися під час відключень світла
Прикарпаття
Навчальний рік в Івано-Франківській громаді завершується 2 червня. Опісля, як й минулого року, влада планує відкрити "літні школи". Протягом червня діти зможуть займатися у школі 3-4 години на день.
Навчальні заклади самостійно вирішуватимуть, чи проводити свято останнього дзвоника та в якому саме форматі.
Кропивницький
31 травня у більшості шкіл Кропивницького пролунає останній дзвоник. У трьох навчальних закладах – 2 червня, у зв'язку з довшими канікулами.
Формат останніх дзвоників школи обиратимуть самостійно. Документи 11-класникам вручатимуть 30 червня.
Чернівці
У Чернівцях школи також самостійно визначатимуться з датами та з тим, як святкувати останній дзвоник. Однак управління освіти рекомендувало залучати до урочистостей лише випускників.
Одеса
Рішенням більшості шкіл міста останній дзвінок для учнів пролунав традиційно 26 травня.
Якщо у школі є сховище, урочистості можуть проходити у його стінах. Але якщо під час повітряної тривоги школярам, їхнім батькам та педагогам сховатися ніде – святкувати останній дзвінок доведеться онлайн.
|Попри все українські діти закінчили навчальний рік
Полтава
Цьогоріч останні дзвоники у школах Полтавської громади пройдуть 31 травня. Урочисті заходи проводитимуть у межах класу або паралельних чи в актовій залі школи без особливих святкувань. Загальношкільних зібрань цього року не буде.
У тих школах, які не мають укриття, останні дзвоники проведуть у онлайн-форматі. Вручення документів учням відбуватиметься 31 травня, а свідоцтв цьогорічним випускникам – 2 червня.
Тернопіль
Цьогорічне свято останнього дзвоника у школах міста рекомендовано провести 1 та 2 червня.
Для учнів літні канікули триватимуть з 5 червня по 1 вересня. Щодо вручення документів про завершення навчання у загальноосвітніх закладах, то такі заходи рекомендовано провести 23-24 червня.
Харків
У харківських школах літні канікули розпочнуться 3 червня.
Останні дзвоники відбуватимуться онлайн. Атестати та свідоцтва про освіту видаватимуть в укриттях, зазначили в міському департаменті освіти.
Черкаси
У школах Черкас навчальний рік 2022-2023 завершиться 31 травня.
Чернігівщина
На Чернігівщині три громади завершили навчальний рік 26 травня. Інші заклади планують закінчити навчання до 12 червня.
Хмельницький
Цьогоріч навчальний рік у школах Хмельницької громади завершиться 31 травня. Того ж дня в навчальних закладах відбудуться останні дзвоники.
Коли закінчується навчальний рік у Сумах, Миколаєві, Херсоні, а також на Донеччині наразі інформації немає. "УП. Життя" звернулася у місцеві департаменти освіти з питанням щодо закінчення навчального року 2022-2023.
Читайте також: Майже 59% дітей-біженців у ЄС продовжують навчання у школах України – опитування