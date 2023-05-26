Коли у школах України закінчиться навчальний рік

Навчальний рік в Україні триватиме до 30 червня 2023 року, утім місцева влада може самостійно змінювати дати у регіонах.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

Під час війни на тривалість освітнього процесу впливає безпекова ситуація, тож у кожному регіоні свої дати так званих "останніх дзвоників".

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"УП. Життя" зібрала дані, коли українські школярі підуть на літні канікули у різних регіонах країни.

Київ

У столиці України навчальний процес триватиме до 30 червня. Школам рекомендується завершити класно-урочну систему навчання до 16 червня – це буде датою останніх дзвінків.

Утім, ці рекомендації мають необов'язковий характер, і кожна школа сама ухвалює рішення про закінчення навчального року.

Львів

Цьогоріч школярі Львова йдуть на літні канікули у різні числа, але переважно у середині червня.

Заклади освіти Львівської міської територіальної громади самостійно затверджують структуру навчального року, тому кожна школа завершує навчальний рік в інший час.

Чимало часу українські учні цьогоріч провели в укриттях

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Вінниця

У Вінниці підрахували, що попри блекаути, школярі, незалежно від формату навчання, з 1 вересня по 31 травня провчилися передбачені законом 175 днів. Тож 31 травня планують завершити навчальний рік.

Луцьк

Навчальний рік у школах Луцької міської територіальної громади триватиме до 1 липня. Останнім навчальним днем буде 31 травня.

У Луцьку свідоцтва про закінчення школи вручатимуть у середині червня. 11-класники отримають документи 20 червня, а 9-класники – 15-го.

У регіоні також ще не визначилися, чи будуть проводити урочисті заходи у школах. Ймовірно, вони будуть у тих закладах, де наявне укриття.

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Дніпро

Цього року останній навчальний день у Дніпрі буде 2 червня. Керівникам шкіл рекомендують провести останній дзвінок онлайн. 11-класники отримають свідоцтво про середню освіту орієнтовно 30 червня, а 9-класники раніше – десь у середині червня.

Житомир

Навчальний 2022-2023 рік у Житомирі закінчиться 9 червня. Утім, цю дату можуть змінити у разі надзвичайних ситуацій.

Рівне

Учні у Рівному навчатимуться орієнтовно до 3 червня. Потім підуть на літні канікули. Однак школи можуть самостійно встановлювати дату закінчення навчального року.

Місцеве управління освіти рекомендувало провести останній дзвоник у різні дні для різних класів протягом останнього тижня перед закінченням навчального року. Це робиться для запобігання великому скупченню людей.

Останні дзвоники відбудуться у період з 29 травня по 2 червня.

Закарпаття

Останній дзвоник в школах Закарпаття пройде пізніше через тривалі відключення світла на початку року. Зокрема, у місті Мукачево останній дзвоник "пролунає" 2 червня.

Запоріжжя

Через безпекову ситуацію у регіоні школярі навчалися онлайн. Цього року школи самостійно визначають день закінчення навчального процесу.

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Прикарпаття

Навчальний рік в Івано-Франківській громаді завершується 2 червня. Опісля, як й минулого року, влада планує відкрити "літні школи". Протягом червня діти зможуть займатися у школі 3-4 години на день.

Навчальні заклади самостійно вирішуватимуть, чи проводити свято останнього дзвоника та в якому саме форматі.

Кропивницький

31 травня у більшості шкіл Кропивницького пролунає останній дзвоник. У трьох навчальних закладах – 2 червня, у зв'язку з довшими канікулами.

Формат останніх дзвоників школи обиратимуть самостійно. Документи 11-класникам вручатимуть 30 червня.

Чернівці

У Чернівцях школи також самостійно визначатимуться з датами та з тим, як святкувати останній дзвоник. Однак управління освіти рекомендувало залучати до урочистостей лише випускників.

Одеса

Рішенням більшості шкіл міста останній дзвінок для учнів пролунав традиційно 26 травня.

Якщо у школі є сховище, урочистості можуть проходити у його стінах. Але якщо під час повітряної тривоги школярам, їхнім батькам та педагогам сховатися ніде – святкувати останній дзвінок доведеться онлайн.

Попри все українські діти закінчили навчальний рік

Полтава

Цьогоріч останні дзвоники у школах Полтавської громади пройдуть 31 травня. Урочисті заходи проводитимуть у межах класу або паралельних чи в актовій залі школи без особливих святкувань. Загальношкільних зібрань цього року не буде.

У тих школах, які не мають укриття, останні дзвоники проведуть у онлайн-форматі. Вручення документів учням відбуватиметься 31 травня, а свідоцтв цьогорічним випускникам – 2 червня.

Тернопіль

Цьогорічне свято останнього дзвоника у школах міста рекомендовано провести 1 та 2 червня.

Для учнів літні канікули триватимуть з 5 червня по 1 вересня. Щодо вручення документів про завершення навчання у загальноосвітніх закладах, то такі заходи рекомендовано провести 23-24 червня.

Харків

У харківських школах літні канікули розпочнуться 3 червня.

Останні дзвоники відбуватимуться онлайн. Атестати та свідоцтва про освіту видаватимуть в укриттях, зазначили в міському департаменті освіти.

Черкаси

У школах Черкас навчальний рік 2022-2023 завершиться 31 травня.

Чернігівщина

На Чернігівщині три громади завершили навчальний рік 26 травня. Інші заклади планують закінчити навчання до 12 червня.

Хмельницький

Цьогоріч навчальний рік у школах Хмельницької громади завершиться 31 травня. Того ж дня в навчальних закладах відбудуться останні дзвоники.

Коли закінчується навчальний рік у Сумах, Миколаєві, Херсоні, а також на Донеччині наразі інформації немає. "УП. Життя" звернулася у місцеві департаменти освіти з питанням щодо закінчення навчального року 2022-2023.