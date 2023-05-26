У Дніпрі російська ракета зруйнувала ветклініку, де робили нейрохірургічні операції тваринам

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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26 травня 2023

У Дніпрі ворожа ракета влучила у будівлі медичного закладу та ветеринарної клініки.

Будівля ветеринарної лікарні зруйнована, повідомляють, що під її завалами загинув чоловік. За даними рятувальників, в одноповерховій будівлі ветеринарної клініки виникла пожежа, площа якої склала 200 кв.м.

Російська ракета впала на приміщення ветеринарної хірургічної клініки лікаря Андрія Малишка.

Мешканець пошкодженого будинку Дмитро розповів "Суспільному", що основний удар прийшовся на приміщення ветклініки.

"Пробігав повз психдиспансер, видно було, що зачепили будівлю і основний удар прийшовся у ветклініку, там лікарі виносили тварин обгорілих. Далі побіг сюди, свою кішку рятувати. Вдома скло повністю повилітало на балконі, посипалось", – говорить він.

 Російська ракета впала на приміщення ветеринарної хірургічної клініки лікаря Андрія Малишка

Як розповіла "Українській правді. Життя" волонтерка спільноти порятунку французьких бульдогів Ірина Чернілевська, ця клініка була дуже популярною. В ній робили тваринам нейрохірургічні операції. Запис до лікарів там був на 2-3 місяці наперед.

"Я була записана у цю клініку з візитом на сьогодні. Але мене викликали у Харків. У стаціонарі на реабілітації лежав один з наших підшефних собак, якому зробили операцію", – розповідає Ірина.

За словами жінки, персонал клініки виніс з охопленого полум'ям приміщення всіх тварин, які знаходилися у стаціонарі. Когось відправили в іншу клініку, а когось забрали господарі.

"Жертв серед працівників клініки немає", – повідомила волонтерка з посиланням на адміністратора клініки, з яким вона тримає зв'язок.

Наразі на місці пожежі працюють рятувальники. Ірина Чернілевська говорить, що за кілька тижнів до потрапляння ракети у клініку завезли сучасне обладнання.

Волонтери закликають допомогти відновити клініку.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по медзакладу Дніпра загинули щонайменше двоє людей, ще 30 – дістали поранення, з трьома людьми немає зв'язку. У Дніпрі оголосили 27 травня днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетного удару по медзакладу у п’ятницю.

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