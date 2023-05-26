У Дніпрі російська ракета зруйнувала ветклініку, де робили нейрохірургічні операції тваринам

У Дніпрі ворожа ракета влучила у будівлі медичного закладу та ветеринарної клініки.

Будівля ветеринарної лікарні зруйнована, повідомляють, що під її завалами загинув чоловік. За даними рятувальників, в одноповерховій будівлі ветеринарної клініки виникла пожежа, площа якої склала 200 кв.м.

Російська ракета впала на приміщення ветеринарної хірургічної клініки лікаря Андрія Малишка.

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Мешканець пошкодженого будинку Дмитро розповів "Суспільному", що основний удар прийшовся на приміщення ветклініки.

"Пробігав повз психдиспансер, видно було, що зачепили будівлю і основний удар прийшовся у ветклініку, там лікарі виносили тварин обгорілих. Далі побіг сюди, свою кішку рятувати. Вдома скло повністю повилітало на балконі, посипалось", – говорить він.

Російська ракета впала на приміщення ветеринарної хірургічної клініки лікаря Андрія Малишка

Як розповіла "Українській правді. Життя" волонтерка спільноти порятунку французьких бульдогів Ірина Чернілевська, ця клініка була дуже популярною. В ній робили тваринам нейрохірургічні операції. Запис до лікарів там був на 2-3 місяці наперед.

"Я була записана у цю клініку з візитом на сьогодні. Але мене викликали у Харків. У стаціонарі на реабілітації лежав один з наших підшефних собак, якому зробили операцію", – розповідає Ірина.

За словами жінки, персонал клініки виніс з охопленого полум'ям приміщення всіх тварин, які знаходилися у стаціонарі. Когось відправили в іншу клініку, а когось забрали господарі.

"Жертв серед працівників клініки немає", – повідомила волонтерка з посиланням на адміністратора клініки, з яким вона тримає зв'язок.

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Наразі на місці пожежі працюють рятувальники. Ірина Чернілевська говорить, що за кілька тижнів до потрапляння ракети у клініку завезли сучасне обладнання.

Волонтери закликають допомогти відновити клініку.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по медзакладу Дніпра загинули щонайменше двоє людей, ще 30 – дістали поранення, з трьома людьми немає зв'язку. У Дніпрі оголосили 27 травня днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетного удару по медзакладу у п’ятницю.