У Києві та області нічних землетрусів не фіксували – сейсмологи

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
14470
28 травня 2023

У Києві та  області, в ніч з 27 на 28 травня, місцеві мешканці відчули незвичні вібрації. Вони нагадували землетрус.

Про підозри, які виникли під час повітряної тривоги, почали писати в соцмережах.

Деякі користувачі зауважили, що в будинках навіть затрусилися меблі. 

Проте, як повідомили "УП.Життя" у Головному центрі спеціального контролю, у цю ніч в Києві та області землетрусів не фіксували.

 Фото:albund/Depositphotos

Міжнародні служби, які займаються відстежуванням активностей сейсмічних явищ на Землі, також про землетруси в Україні за останні години не повідомляли. Це, зокрема, Геологічна служба США (USGS) чи Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Наразі невідомо, що саме спровокувало дивні вібрації. Проте мешканці столиці та області відчули їх під час повітряної тривоги, яка тривала понад 5,5 годин. 

Читайте також: Як діяти під час землетрусу: поради від ДСНС


Реклама:


 243
КУЛЬТУРА

Музика в їхніх головах. Українські гурти, від яких фанатіють підлітки

Анаід Агаджанова
 145
Здоров'я

Коли потрібно здати лабораторні аналізи?

PROMOTED
 4065
Суспільство

"Мамі постійно здається, що от-от я зайду у кімнату. Але так не станеться вже ніколи". Історії дітей, яких убила Росія

Наталія Куліді, Марія Морозова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Музика в їхніх головах. Українські гурти, від яких фанатіють підлітки

Анаід Агаджанова
На Сонці без телескопа можна побачити велику пляму: як зробити це безпечно
Кличко відповів на петицію про перейменування вулиці на честь загиблого Героя "Да Вінчі"
Вийшов трейлер стрічки "Залізні метелики" про збитий росіянами рейс MH17
В Україні заборонять використання ртутних термометрів: причини
В американському штаті Міннесота дозволили вирощувати та зберігати марихуану
Здоров'я

Коли потрібно здати лабораторні аналізи?

PROMOTED
Суспільство

"Мамі постійно здається, що от-от я зайду у кімнату. Але так не станеться вже ніколи". Історії дітей, яких убила Росія

Наталія Куліді, Марія Морозова