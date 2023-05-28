У Києві та області нічних землетрусів не фіксували – сейсмологи

У Києві та області, в ніч з 27 на 28 травня, місцеві мешканці відчули незвичні вібрації. Вони нагадували землетрус.

Про підозри, які виникли під час повітряної тривоги, почали писати в соцмережах.

Деякі користувачі зауважили, що в будинках навіть затрусилися меблі.

Проте, як повідомили "УП.Життя" у Головному центрі спеціального контролю, у цю ніч в Києві та області землетрусів не фіксували.

Міжнародні служби, які займаються відстежуванням активностей сейсмічних явищ на Землі, також про землетруси в Україні за останні години не повідомляли. Це, зокрема, Геологічна служба США (USGS) чи Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Наразі невідомо, що саме спровокувало дивні вібрації. Проте мешканці столиці та області відчули їх під час повітряної тривоги, яка тривала понад 5,5 годин.