В ОАЕ оголосили про нову космічну місію до поясу астероїдів

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про намір здійснити тур навколо великого поясу астероїдів, що розташований між Марсом та Юпітером.

ОАЕ планують дослідити один із космічних об’єктів, що може містити воду, пише The New York Times.

Космічний корабель MBR Explorer, названий на честь шейха Мухаммеда бін Рашида аль-Мактума, прем’єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів, планують запустити у 2028 році.

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Очікується, що у лютому 2030 року космічний корабель прибуде до "Вестервальда" – астероїда, що несеться зі швидкістю близько 32 тис. км/год. Водночас найбільш загадковим, як пише видання, стане сьомий астероїд червонуватого кольору під назвою "Юстиція" (Justitia).

Фото: United Arab Emirates Space Agency

Планетологи припускають, що "Юстиція" утворилася у зовнішніх межах Сонячної системи та зрештою приєдналася до поясу астероїдів. MBR Explorer витратить щонайменше 7 місяців на вивчення астероїда за допомогою камер та спектрометрів, які мають ідентифікувати його склад, зокрема наявність води.

Науковці вважають, що червонуватий колір астероїда вказує на вуглецеві молекули, що є будівельним матеріалом для життя. Космічний корабель також скине невеликий модуль, аби сісти на поверхню "Юстиції".

MBR Explorer мають запустити протягом трьох тижнів у березні 2028 року, аби здійснити всі заплановані польоти. Якщо він не зможе злетіти, всю місію доведеться перепланувати, сказав програмний директор місії Мохсен аль-Авадхі.

Об’єднані Арабські Емірати новачок у космічних польотах. Два десятиліття тому держава не мала космічної програми.

Нагадаємо, астрономи склали карту небезпечних астероїдів на наступні 1000 років.

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