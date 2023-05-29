Однорічний малюк випав з вікна на Київщині: він дивом вижив

Хлопчик у віці 1 рік та 10 місяців випав з вікна другого поверху у Білій Церкві.

На щастя, дитина вижила, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У коментарі для "УП.Життя" у Нацполіції повідомили, що дитина перебувала з мамою у квартирі.

Вона побачила, що син заліз на підвіконня і почала кликати до себе. У цей момент дитина втратила рівновагу і сперлась на москітну сітку, яка не витримала ваги малюка, і він випав з вікна. Мати одразу викликала швидку, хлопчика терміново шпиталізували.

Фото: Андрій Нєбитов

Медики діагностували у малюка травму голови та перелом стегна.

У Нацполіції зазначають, що влітку значно зростає кількість подібних випадків, тому закликають батьків бути уважними до дітей та не залишати малечу без нагляду.

"Протягом наступних кількох місяців, на жаль, будемо спостерігати такі випадки. Бо літній період є дуже небезпечним для малих дітей", – зазначила речниця Нацполіції Київщини Ірина Прянішнікова.

Вона додала, що москітна сітка не захищає, тому для безпеки варто встановити замки-блокіратори для вікон та намагатися зробити підвіконня недоступними для малечі.

Нагадаємо, що небезпека також може чекати на дитину під час гри на дитячому майданчику. Тому треба вдягати малюків максимально зручно та не залишати без нагляду.