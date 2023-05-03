Як правильно знезаразити воду та як її зберігати – пояснює експерт

Вода є основним ресурсом для життя, однак не всю воду можна пити.

Як визначити її придатність, що впливає на якість води, як її очистити та чому шматочок срібла з цим не впорається, пояснив кандидат хімічних наук Гліб Репіч.

Скільки можна зберігати воду

За словами Репіча, зазвичай закрита бутильована вода може зберігатися 1 рік, а у пляшці – 2 роки.

Реклама:

"Але це не означає, що після двох років її не можна буде вживати. Якщо пляшка буде ціла, то вона за правильних умов може зберігатися дуже довго. Правильні умови – щоб не зіпсувалася пляшка. Головне, щоб вона була закрита, а вода не контактувала з повітрям", – каже Гліб Репіч.

Якщо у пляшку чи бутиль потрапить пил та мікроорганізми, вода зіпсується. Однак це легко виправити звичайним кип'ятінням.

Як знезаразити воду

За рекомендацією фахівця, кип'ятити треба від 3 до 10 хвилин, щоб знезаразити рідину. Цей же метод можна застосувати для того, щоб отримати воду в польових умовах.

Як здобути воду в польових умовах

Науковець зазначає, що можна вирити глибоку яму, яка буде криницею з ґрунтовою водою.

"Однак це не є гарантією, що вона буде чистою. Зокрема й криниця не є гарантією, що вода в ній чиста, адже вона ґрунтова й близька до поверхні.

За певних умов вона може бути забруднена фекаліями, тому в селах я дуже скептично ставлюся до криниць, особливо якщо в десяти метрах від неї вигрібна яма", – пояснює він.

Реклама:

Гілб Репіч нагадує, що основними аналізаторами у людському організмі є очі, ніс та рот. Тому якщо вода дивний запах або смак, її або не варто вживати або, за можливості, прокип’ятити.

Міфи про очищення води

Науковець також розвіяв міфи щодо народних методів очищення води:

Шматочок срібла у воді – не працює. Вона аж ніяк не змінить властивостей, а мікроорганізми продовжать у ній жити. Це підтверджено науково.

у воді – не працює. Вона аж ніяк не змінить властивостей, а мікроорганізми продовжать у ній жити. Це підтверджено науково. Активоване вугілля може лише забрати запах, якщо крізь нього профільтрувати воду, але бактерій та вірусів воно не вбити не зможе.

може лише забрати запах, якщо крізь нього профільтрувати воду, але бактерій та вірусів воно не вбити не зможе. Марганець може вбити бактерії, але він є відносно токсичною речовиною, тому застосовувати його для очищення питної води не рекомендовано.