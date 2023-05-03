Безбар'єрні та просторіші: уряд погодив освітню субвенцію на нові укриття

В уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

"За нашими даними, нині близько 30% закладів загальної середньої освіти в Україні не мають укриттів. Тож 1,5 млрд грн. державної субвенції надійдуть до місцевих бюджетів на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти.

Ці кошти розподілені між областями на основі даних щодо кількості учнів, які навчаються у дистанційному та змішаному форматах", – пояснив він.

Укриття у Львові. Фото: Вікторія Андрєєва

У постанові Кабінету міністрів йдеться, що під час облаштування укриттів необхідно дотримуватися вимог та будівельних норм, зокрема щодо забезпечення доступності та безпеки об’єктів для маломобільних груп населення.

У нормах також йдеться про те, що укриття мають бути розраховані не менше ніж на 250-300 осіб.

Облаштування укриттів відбуватимуться не лише коштом субвенції: частину витрат мають покрити з місцевих бюджетів (від 5% до 30%).

Найбільші субвенції отримають у:

Харківській області – 224,7 млн грн;

Київській області – 163,4 млн грн;

Дніпропетровській області – 154,7 млн грн.

Найменший бюджет закладено на укриття у Луганській області – лише 6 млн грн.

Оксен Лісовий також додав, що уряд ухвалив субвенцію на придбання шкільних автобусів. На них виділили 1 млрд грн з бюджету.

"Розподіл цих грошей між областями відбувся пропорційно кількості учнів, які потребують підвезення до закладів освіти. На сьогодні – це орієнтовно 300 тис. дітей по всій країні", – розповів він.

Очільник МОН наголосив, що першочерговим завданням міністерства є збільшення кількості дітей, які навчаються очно. Зі слів міністра, саме тому треба спершу урахувати усі безпекові аспекти, серед яких наявність укриттів та шкільних автобусів.