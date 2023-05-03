Шкарлет знайшов нову роботу

Ексміністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що повернувся до Чернігівської політехніки, яку очолював у 2010-2020 роках.
Він обійняв посаду першого проректора.
Шкарлет зазначив, що має три пріоритети на цій посаді.
- продовжити відновлення університету;
- підготуватись та провести вступну кампанію 2023 року;
- розвивати напрямок міжнародної співпраці.
|Фото: Telegram-канал Шкарлета
Він також уточнив, що буде опікуватись розширенням пулу університетів-партнерів за програмою Еразмус+ та розширювати співпрацю з Гліндорським університетом у Великій Британії у межах програми Twinning.
Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолював Міністерство освіти та науки з 2020 року.
За кілька місяців на новій посаді етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти виявив плагіат у його роботах.
Крім того, раніше ми розповідали, як МОН за головування Шкарлета блокувало поправки до закону про вищу освіту, які б потенційно могли усунути лазівку, що дозволяє ректорам переобиратися на 3 термін.
Ректори навіть писали лист-звернення до ВР, уряду і президента, щоб залишити Шкарлета на посаді.
За головування Шкарлета ректором став ексрегіонал Максим Луцький, який очолив Національний авіаційний інститут.
Рада проголосувала за звільнення Шкарлета з посади 17 березня 2023.
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