Шкарлет знайшов нову роботу

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 травня 2023

​Ексміністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що повернувся до Чернігівської політехніки, яку очолював у 2010-2020 роках.

Він обійняв посаду першого проректора.

Шкарлет зазначив, що має три пріоритети на цій посаді. 

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  • продовжити відновлення університету;
  • підготуватись та провести вступну кампанію 2023 року;
  • розвивати напрямок міжнародної співпраці.
 Фото: Telegram-канал Шкарлета

Він також уточнив, що буде опікуватись розширенням пулу університетів-партнерів за програмою Еразмус+ та розширювати співпрацю з Гліндорським університетом у Великій Британії у межах програми Twinning. 

Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолював Міністерство освіти та науки з 2020 року.

За кілька місяців на новій посаді етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти виявив плагіат у його  роботах. 

Крім того, раніше ми розповідали, як МОН за головування Шкарлета блокувало поправки до закону про вищу освіту, які б потенційно могли усунути лазівку, що дозволяє ректорам переобиратися на 3 термін.

Ректори навіть писали лист-звернення до ВР, уряду і президента, щоб залишити Шкарлета на посаді. 

За головування Шкарлета ректором став ексрегіонал Максим Луцький, який очолив Національний авіаційний інститут. 

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Рада проголосувала за звільнення Шкарлета з посади 17 березня 2023.

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