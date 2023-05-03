Крижані кільця навколо Сатурна можуть зникнути: прогноз вчених

Внутрішні кільця Сатурна постійно "розмиваються" у верхніх шарах атмосфери планети, перетворюючись на дощ.

За допомогою телескопа Джеймса Вебба астрономам вдалося спрогнозувати, через який час кільця зникнуть назавжди, пише Space.com.

За даними науковців, з 1980-х років внутрішні крижані кільця Сатурна перетворюються на зливу, в результаті чого на планету щодня "виливається олімпійський басейн води".

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За допомогою телескопа Вебба та обсерваторії Кека на Гаваях науковці спостерігають, з якою інтенсивністю відбувається "кільцевий дощ" протягом одного сезону на планеті, який триває близько семи років на Землі.

Фото: JohanSwanepoel /Depositphotos

Попередні дослідження показали, що щосекунди на планету випадає від 400 кг до 2800 кг крижаного дощу, який нагріває її верхні шари атмосфери.

Вчені зазначають, що потужні зливи може призвести до "відносно швидкої смерті" кілець в космічних масштабах часу. За їхніми підрахунками, вони можуть зникнути приблизно через 300 мільйонів років.

"Остаточна швидкість, з якою кільця "падають" на планету, залишається невизначеною", – кажуть науковці.

Астрономи пояснюють, що коли Сатурн обертається навколо Сонця по своїй 29,5-річній орбіті, він зміщується до Сонця.Цей нахил визначає, наскільки сонячне випромінювання впливає на інтенсивність "розпаду" кілець.

"Ми підозрюємо, що коли кільця знаходяться впритул до Сонця, кільцевий дощ сповільнюється. А коли вони будуть нахилені до Сонця, приплив кільцевих дощів збільшиться", – сказав планетолог Джеймс О'Донохью, який очолює дослідження кілець навколо Сатурна.

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Він додав, що моніторинг змін у викидах водню протягом одного повного сезону на Сатурні може допомогти команді точно визначити, скільки "кільцевого" дощу випадає на планеті.

"Дослідження показують, що кільця будуть частиною Сатурна ще кілька сотень мільйонів років", – додав Джеймс О'Донохью.

Раніше ми повідомляли, космічний телескоп імені Джеймса Вебба зробив знімки найбільшого супутника Сатурна – Титана.





