У НАЗЯВО розповіли, коли перевірять дисертації Лісового та Бабака на плагіат

До Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти надійшли звернення щодо перевірки дисертацій міністра освіти та науки Оксена Лісового та голови комітету Верховної Ради з освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Звернення щодо пошуку плагіату подали самі автори наукових робіт, повідомили у НАЗЯВО.

"Ці звернення викликали значний суспільний інтерес та відчутний політичний резонанс", – кажуть у відомстві.

Звернення Оксена Лісового та Сергія Бабака опубліковані на сайті агентства. Зокрема, Оксен Лісовий попросив НАЗЯВО перевірити достовірність публікацій, в яких його звинувачують у запозиченні без цитування наукових робіт А. Зуєва та Я. Арабучка. Пізніше науковці знайшли у дисертації Лісового низку збігів з іншими науковими роботами.

Як розповіли "Українській правді" у НАЗЯВО, звернення щодо перевірки дисертацій були опубліковані і тепер їх передадуть на розгляд комітету етики НАЗЯВО.

"Згідно з процедурою, протягом 3-5 робочих днів комітет приймає до розгляду дисертації, потім призначають доповідача і далі здійснюється перевірка до 3-х місяців", – кажуть у НАЗЯВО.

У відомстві пояснили, що після того, як комітет прийме заяви до розгляду, розпочнеться стандартна процедура перевірки, за якою розглядалася не одна дисертація.

У НАЗЯВО також запевнили, що при перевірці дисертацій керуються принципом рівності у підході до усіх заявників, незалежно від гендера, національності або посади.

Нагадаємо, ще до призначення на посаду міністра Оксена Лісового звинуватили у наявності плагіату в його науковій роботі. Міністр пообіцяв здати свою дисертацію на перевірку у НАЗЯВО, і якщо там знайдуть плагіат, відмовитися від наукового ступеня.

Голова парламентського комітету з освіти, науки та інновацій Сергій Бабак також вирішив надіслати у НАЗЯВО заяву щодо перевірки своєї наукової роботи.

Пізніше науковці заявили про додаткові епізоди плагіату, які знайшли у дисертації міністра освіти.