У НАЗЯВО розповіли, коли перевірять дисертації Лісового та Бабака на плагіат

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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31 березня 2023

До Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти надійшли звернення щодо перевірки дисертацій міністра освіти та науки Оксена Лісового та голови комітету Верховної Ради з освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Звернення щодо пошуку плагіату подали самі автори наукових робіт, повідомили у НАЗЯВО.

"Ці звернення викликали значний суспільний інтерес та відчутний політичний резонанс", – кажуть у відомстві.

Звернення Оксена Лісового та Сергія Бабака опубліковані на сайті агентства. Зокрема, Оксен Лісовий попросив НАЗЯВО перевірити достовірність публікацій, в яких його звинувачують у запозиченні без цитування наукових робіт А. Зуєва та Я. Арабучка. Пізніше науковці знайшли у дисертації Лісового низку збігів з іншими науковими роботами.

 Фото: peshkova/Depositphotos

Як розповіли "Українській правді" у НАЗЯВО, звернення щодо перевірки дисертацій були опубліковані і тепер їх передадуть на розгляд комітету етики НАЗЯВО.

"Згідно з процедурою, протягом 3-5 робочих днів комітет приймає до розгляду дисертації, потім призначають доповідача і далі здійснюється перевірка до 3-х місяців", –  кажуть у НАЗЯВО.

У відомстві пояснили, що після того, як комітет прийме заяви до розгляду, розпочнеться стандартна процедура перевірки, за якою розглядалася не одна дисертація.

У НАЗЯВО також запевнили, що при перевірці дисертацій керуються принципом рівності у підході до усіх заявників, незалежно від гендера, національності або посади.

Нагадаємо, ще до призначення на посаду міністра Оксена Лісового звинуватили у наявності плагіату в його науковій роботі. Міністр пообіцяв здати свою дисертацію на перевірку у НАЗЯВО, і якщо там знайдуть плагіат, відмовитися від наукового ступеня.

Голова парламентського комітету з освіти, науки та інновацій Сергій Бабак також вирішив надіслати у НАЗЯВО заяву щодо перевірки своєї наукової роботи.

Пізніше науковці заявили про додаткові епізоди плагіату, які знайшли у дисертації міністра освіти.

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