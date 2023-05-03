Українці спостерігали сонячне гало на небі. ФОТО

3 травня в небі над Україною спостерігали атмосферне оптичне явище – сонячне гало.

Про це повідомляє харківський астроном Володимир Кажанов.

Гало – це оптичне явище, яке утворюється за допомогою крижаних кристалів в пір'їстих хмарах на висоті 5-10 км у верхніх шарах тропосфери.

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Зазвичай, гало з'являється навколо Сонця та Місяця, а іноді навколо інших джерел світла, таких як вуличні вогні.

Фото: Володимир Кажанов

"Вигляд гало залежить від форми та розташування кристалів. Відбите і заломлене крижаними кристалами світло нерідко розкладається в спектр, що робить гало схожим на веселку", – додає Володимир Кажанов.

Побачити гало на небі можна неозброєним оком, утім астроном радить використати сонячні окуляри, щоб уберегти очі від яскравого сонячного світла.

Також, астроном зазначає, що під час тривалої зйомки на фото чи відеокамеру є ризик пошкодити техніку сонячною енергією.

Люди почали робити фото атмфосерного явища та ділитися ними в мережі.

Там цейво, сонячне гало на вулиці. Фотограф з мене ще той, ледь не осліпла pic.twitter.com/AtXDzx4gRw Реклама: May 3, 2023

Явище могли спостерігати й жителі різних міст України.

Користувачка Лариса Кучер сфотографувала гало в Умані Черкаської області над багатоповерхівкою, в яку 28 квітня влучила російська ракета.

Фото: Лариса Кучер

Нагадаємо, ввечері 19 квітня над Києвом помітили яскравий спалах у небі, після чого соцмережі вибухнули мемами про НЛО та ППО.





