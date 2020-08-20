"Коли приз занадто крутий, щоб боротись": вчительки з Києва, Сум та Львова про те, як налагодити партнерство з учнями

Освітній процес – вулиця з двостороннім рухом.

Сучасний педагог повинен відчувати свій клас, контролювати ситуацію в ньому, водночас не перетягуючи на себе ковдру, а, навпаки, віддаючи ініціативу учням.

Пропонуємо вашій увазі добірку кейсів вчителів, які створили власні механізми взаємодії зі своїми учнями.

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ОЛЬГА ПИТЮР

вчителька української мови і української та зарубіжної літератури Новопечерської школи, тренерка ГС "Освіторія" та проєкту "БомбеЗНО"

Ольга Питюр, вчителька української мови і української та зарубіжної літератури

Застосовує групову роботу та роботу у парах у поєднанні з сучасними інтерактивними технологіями та іграми власного авторства.

Особливий акцент робить на розвитку асоціативного і логічного мислення, а також роботі з візуальними матеріалами для запам'ятовування великого обсягу інформації.

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Про задачі педагога

Викладання – це діалог і особлива синергія, щедрість та вміння поділитися тим, що робить нас унікальними – власним досвідом.

Першими викликами вчителя є готовність вчитись, бути відкритим до змін, помилятись та шукати рішення, співпрацювати як у межах школи, так і на рівні громад і освітянської спільноти.

Важливо також вміти залишатись з учнями на одній хвилі, приймати їх картину світу, опановувати навички емпатії і вчитися бути не лектором, а насамперед наставником і ментором.

Про методи навчання

Наразі активно використовую методи ігрового навчання та інтеграції української мови та літератури – української та зарубіжної.

Ми разом з учнями шукаємо відповіді на проблемні питання в художніх творах за допомогою різноманітних стратегій читання. Цей метод передбачає роботу у колі, парах та групах.

Також застосовую модифікації методики "Філософія для дітей" Метью Ліпмана, яка відводить учителю роль модератора, а основною метою взаємодії учнів у колі є тренування навичок мислення через дискусії та дослідження.

Для публічних презентацій використовую методи спільноти TED-Ed. Всесвітньо відомий ресурс не лише містить численні відео публічних виступів, а й пропонує кожній школі долучитись до TED-Ed club та отримати вичерпну методичну підтримку у організації заходів такого рівня.

Про партнерство з учнями та ігри у навчанні

Учні вчать нас комунікувати з сучасним світом, не дають зупинятись, постійно спонукаючи до саморозвитку.

Варто креативити та експериментувати разом із ними, не боятись помилятися та чесно визнавати, що потребуєш їхньої допомоги, наприклад, в опануванні сервісу чи поясненні нового явища у музиці.

Застосовую у роботі з учнями ігри. Саме у грі учні навчаються помилятись без наслідків, співпрацювати, виражати свої емоції, вчитись поважати думку своїх опонентів.

В рамках проєкту "Бери й роби" на платформі EdEra презентувала свою гру для вивчення фразеологізмів, у всесвітньо відомій грі Alias є теми "Фонетика" та "Лексикологія".

Іноді ми починаємо грати ще перед уроком. Наприклад, щоб зайти у клас, треба пройти через спеціальними позначками на підлозі у правильному порядку, наступаючи лише на ті слова, в яких наголос падає на перший склад.

В основу ігор із мови та літератури, які дозволяють у невимушеній та позитивній атмосфері закріпити вивчений матеріал, покладено механіку відомої гри Fit and Fun. Система карток зі словами чи малюнками, які належать до різних частин мови, роду, відповідають різним персонажам або рядкам творів, дуже допомагає. Інколи, під час гри, учні не чують дзвоника на перерву.

Про відмінності сучасного навчання

Нинішні учні не бояться помилятись, будувати та змінювати світ. Вони більше не хочуть просто мовчки слухати та конспектувати лекції. Вони прямо говорять про те, чого потребують.

Сучасні учні – це партнери у навчанні. Ви можете багато про них дізнатись, якщо погортаєте їх сторіз у соцмережах.

Будьте відкритими до запитів та діалогу, не ігноруйте цінності своїх учнів, давайте їм свободу, поважайте їхню думку і, найважливіше, говоріть про їх почуття та потреби.

ВІКТОРІЯ ЛОМАКА

вчителька англійської мови школи №5 міста Суми

Вікторія Ломака, вчителька англійської мови школи №5 міста Суми

Проводить вебінари з налагодження процесу навчання учнів під час карантину.

У липні 2017 року створила у Facebook групу "Вчителі англійської мови", де педагоги могли ділитись досвідом.

Заснувала власну громадську організацію "Єврошлях", яка займається розвитком неформальної освіти.

Про методи та інструменти навчання

Викладання – це можливість для вчителя розкрити внутрішній потенціал своїх учнів через власну педагогічну творчість.

Найдієвішим методом навчання малечі є гра. Найбільше мої учні полюбляють грати у "вчителів". Вони виходять до дошки, беруть у руки указки та починають ставити питання "учням".

Сама можу виступати в ролі Незнайка: спеціально роблю помилки, щоб діти могли мене виправити та вказати правильний варіант.

Для вивчення нової лексики співаємо Jazz Chants на уроках. Для закріплення граматики учні проявляють свою фантазію в грі Chainstory, суть якої полягає у продовженні історії попереднього студента.

В середніх та старших класах я практикую вивчення іноземних мов в поєднанні з іншими шкільними предметами: екологією, хімією, історією тощо. Найкраще це реалізується під час роботи над проєктами. Учні здійснюють дослідження та водночас практикують іноземну мову.

Можна практикувати вивчення іноземних мов в поєднанні з іншими шкільними предметами.

Фото HASLOO/Depositphotos

Особливу популярність серед школярів мають ІТ-технології. Наша школа зареєстрована в eTwinning Plus, що дозволяє їм виконувати домашні завдання через аватари Voki, створювати вікторини в Kahoot, користуватись онлайн-дошкою Padlet та сервісами для створення презентацій Prezi, Haiku Deck, Renderforest.

В цьому році почала створювати самостійні роботи в Telegram для дітей за допомогою опції "опитування". Я миттєво отримую відповіді на свій телефон та одразу переношу оцінки до журналу.

Також запропонувала учням підписатися на сторінки їх улюблених іноземних співаків чи акторів в Instagram, зокрема на сторінку королеви Великої Британії Єлизавети II. Кожного тижня вона викладала в своїх сторіз цікаві завдання для учнів зі всього світу, щоб підтримати їх мотивацію до навчання.

Про пошук можливостей та стимулів для навчання

В 2013 році разом з учнями заснували клуб "Єврошлях".

І коли приєднались до мережі євроклубів, нам запропонували взяти участь у конкурсі, створити презентацію про громадського діяча рідного краю та спробувати вибороти поїздку до табору в Польщі.

Мої учні вирішили, що приз занадто крутий, щоб за нього боротись. І тоді я відповіла, що ми будемо працювати не заради перемоги, а заради себе, щоб робота сподобалася насамперед нам самим.

Ми зняли фільм про засновницю нашої школи Наталію Линтварьову і це відео стало найкращим серед усіх робіт конкурсантів.

В 2014 році зареєструвала школу на європейській освітній платформі eTwinning. Завдяки цій освітній програмі ми з дітьми навчились співпрацювати з іноземними учнями.

На цій платформі ми реалізували 36 проєктів, отримали три європейських відзнаки якості та нагороду "Проєкт місяця".

Завжди намагалась довести учням, що головним в навчанні є бажання, а можливості завжди з`являться.

В школі не викладають іспанську? Тоді ми отримаємо нагороду за олімпіаду "Іспанія та іспаномовний світ" від посла Іспанії.

За цей час нам багато чого вдалось і є що пригадати:

Написали листа королеві Великої Британії та отримали від неї відповідь.

Створили детективне екологічне агентство, опитали свідків щодо зникнення мушлі беззубка з Псла, провели хімічний аналіз води, вивезли з берегу річки декілька тонн сміття, переклали дослідження на німецьку мову та представили їх на конференції в Берліні перед поважними науковцями.

Перемогли в конкурсі євроклубів та отримали нагороду від заступника міністра молоді та спорту.

Відпрацювали два роки у всеукраїнському проєкті "Школа енергії" та отримали грант на утеплення школи.

Розробили віртуальний музей вуличного мистецтва та перемогли в конкурсі "Історія моєї громади" від DVV International.

Поєднали англійську мову, екологію і миловаріння та перемогли з цією сумішшю в міжнародному STEM-конкурсі "Наука на сцені".

Написали статтю у Вікіпедії.

Зараз на моїх уроках запитання з приводу того, навіщо вивчати іноземну мову більше не звучать. Натомість діти постійно пропонують: "Давайте більше! Давайте ще!".

Поради вчителям

Перша і основна порада для вчителів – не ставити штампів на учнях.

Звичайно, легше працювати зі "зручними" дітьми, які не створюють жодних проблем. Але з 19-річного досвіду роботи можу впевнено сказати, що за допомогою девіантної поведінки учні зазвичай намагаються привернути до себе увагу, адже на них колись поставили штамп невстигаючих та перестали доручати серйозні завдання.

Своїм учням, навіть найслабкішим, я завжди даю можливість проявити себе. Якщо мене виникнуть непорозуміння з класом, то саме з цим класом я працюватиму в євроклубі.

Якщо дітям важко всидіти на моєму уроці, вони постійно відволікаються та відволікають інших, тоді саме з ними я буду презентувати Всеукраїнський проєкт на конференції.

Якщо учень постійно хуліганить та намагається розв`язати бійку, то на виховній годині я його викличу до дошки та запропоную учням сказати про все хороше, що є в цьому учневі йому особисто та сама додам пару слів.

Вчителям важливо пам`ятати, що немає хороших чи поганих дітей, – підтримувати та підбадьорювати потрібно всіх. Навіть найменша похвала може допомогти дитині повірити в себе та розкритися.

НАТАЛЯ ЯЙКО

вчителька початкових класів у школі №27 міста Львів, викладачка у Навчально-методичному центрі освіти, учасниця проєкту "Освітня дитина", засновниця спільноти "Вчительські закамарки" у Facebook

Наталя Яйко, вчителька початкових класів у школі №27 міста Львів

Про методи та інструменти викладання

Завжди говорю дітям про правило бумерангу: все хороше має повертатись.

В моєму класі кожна парта має окремий колір, а на вчительському столі стоїть скринька з картками таких самих кольорів. Щоранку діти наосліп обирають картку та сідають за партою відповідного кольору – щоразу з іншим однокласником.

В нас діє правило допомоги. Дуже важливо мати змогу не лише допомогти комусь, але й попросити про поміч. Важливо також розуміти, що тобі можуть відмовити, і це теж нормально. Замість образ має бути розуміння.

Кілька років тому мені пощастило перемогти у конкурсах проєктів "Інтегральне лідерство в освіті" та "Школа емпатії". Там навчилась говорити з дітьми про їх почуття та потреби. Ми граємо в ігри, читаємо та обговорюємо різні питання, можемо сформулювати, чому сердиті і чого потребуємо.

Під час карантину через день проводила вечірні читання в Facebook-групі, а після цього ми обговорювали їх в Zoom перед уроками.

Поради вчителям

У дитячій повісті Памели Треверс "Мері Поппінс" є така цитата: "Невже ти не знаєш, що кожен має власну чарівну країну"?

Це запитання має бути першим, яке задають вчителю початкових класів на співбесіді. Потенціал дитини найлегше розгледіти в початковій школі, скерувавши її розвиток у тому напрямку, де вона зможе показати кращі результати.

Саме вчитель бачить, що дитині дається найкраще. Дуже важливо не вбити в дитині бажання до навчання.

Як писав Джеймс Баррі в славнозвісному "Пітері Пені": "Тієї ж миті, як ти зневіришся у своєму вмінні літати, ти назавжди розучишся літати".

Діти хочуть малювати? Нехай малюють!

Співати? Нехай співають!

Бігати? Нехай бігають!

Вчитель має повірити в дитину та підтримати її, адже в малому віці вона запам’ятовує критику на все життя.

Дітям потрібно давати можливість постійно проявляти себе поза межами класної кімнати (якось ми навіть ходили робити коктейлі) і мислити поза межами шкільної програми.

Руйнуйте стереотипи, вірте в дітей і допомагайте їм розкритись.

Фелікс Літвін, проєкт "Нове покоління вчителів", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина pressmaster/Depositphotos, колаж Андрій Калістратенко

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