У Києві художника побили через сексуальну орієнтацію: омбудсмен відреагував

Український художник Даніель Скрипник повідомив, що у центрі Києва на нього скоїли напад, який супроводжувався гомофобними висловлюваннями.

Інцидент стався 28 травня, розповів Даніель на сторінці в Instagram.

За словами художника, він 20 хвилин чекав на приїзд поліції, але правоохоронці не прибули вчасно.

"Йшов по вулиці, вночі, за годину до комендантської години. Слухав музику, насолоджувався містом. Я проходив через групу з 6 людей (одна дівчина та п'ять хлопців), коли раптом один чоловік з цієї групи зробив рішучий крок у моєму напрямку.

Я витягнув навушник зі свого вуха, щоб почути його звернення. Чоловік почав вживати нецензурну мову і погрожувати мені смертю через мою зовнішність і сексуальну орієнтацію", – написав Скрипник.

Даніель Скрипник

За словами Даніеля, нападник вдарив його по голові, поки художника намагались атакувати ще двоє людей з цієї компанії.

Художник отримав кілька ударів по ногах, але зміг ухилитися від нападника і побіг у бік кінотеатру "Жовтень".

Троє чоловіків бігли за ним, викрикуючи погрози.

"Коли мені вдалося від них відстати, о 23:30 я викликав поліцію. Один з чоловіків зняв штани, почав показувати свої статеві органи, кричати погрози та питати: "Тобі подобається таке? "

Через кілька хвилин вони перестали бігти в моєму напрямку і покинули місце події", – повідомив Даніель.

Художник викликав поліцію та чекав 20 хвилин, але не дочекався. Наступного дня правоохоронці зв’язалися з потерпілим і прийняли заяву про напад.

"Зараз проходжу судмедкомісію. Поліція має розпочати пошук цієї групи людей. Шкода, що ніхто не приїхав вночі, бо група цих людей пішла з місця.

Надія на камери, бо камери кінотеатру "Жовтень" не зафіксували і не направлені на дорогу", – сказав Даніель у коментарі "УП. Життя",

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент і звернувся до поліції з проханням про справедливе розслідування.

"Офісу Омбудсмана стало відомо про те, що 28 травня у Києві здійснили напад, який супроводжувався гомофобними висловлюваннями, на українського художника Даніеля Скрипника.

Постраждалий розповів, що нападників було п’ятеро. Їм не сподобався його зовнішній вигляд. На своїй сторінці в Instagram Даніель Скрипник зазначив, що викликав поліцію, однак ніхто не приїхав на виклик", – пише омбудсмен.

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернувся до Головного управління Національної поліції в Київській області щодо проведення невідкладного, неупередженого та ефективного розслідування.

Також омбудсмен закликав до обов’язкового дослідження "ймовірного мотиву нетерпимості за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності".

"Питання перебуватиме на контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", – додав Лубінець.