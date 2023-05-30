Супутник зафіксував виверження австралійського вулкана поблизу Антарктиди: ФОТО

Супутник Copernicus Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA) зафіксував ще одне виверження австралійського стратовулкана Моусон-Пік на острові Герд вперше за останні десять років.

Це один із двох діючих вулканів Австралії поблизу Антарктиди, розповідає The Guardian.

Острів Герд безлюдний та знаходиться приблизно за 4 100 км на південний захід від австралійського міста Перт та за 1 500 км на північ від Антарктиди.

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Потік лави на острові є частиною виверження, що вперше сталося понад десять років тому. Його джерелом вулканологи назвали верхню мантію Землі, що знаходиться приблизно на 45 кілометрах нижче поверхні.

Фото: Sentinel-2

Звіти, зібрані Глобальною програмою з дослідження вулканів Смітсонівського інституту (Smithsonian Institution) в США, свідчать, що чинний лавовий потік є частиною "епізоду виверження", яке триває з вересня 2012 року.

Вчені припускають, що старовулкан Моусон-Пік віком від 750 тис. до 500 тис. років.

Доктор Тереза ​​Убіде, дослідниця вулканів та ад’юнкт-професорка Університету Квінсленда, сказала: "Цей вулкан вивергається з початку 20 століття. Те, що відбувається, є цілком нормальним явищем".

Науковиця зауважила, що острів Герд відомий як внутрішньоплитний вулкан, оскільки знаходиться всередині тектонічної плити, а не на її краю.