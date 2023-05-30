На аукціоні продадуть олівець Гітлера, подарований коханкою Євою Браун. ФОТО

У Північній Ірландії на аукціоні продадуть срібний олівець Адольфа Гітлера, подарований його партнеркою Євою Браун.

Предмет з написом німецькою мовою, у якому є слово "Eva", та ініціалами "AH" (Adolf Hitler) піде з молотка на аукціоні в Белфасті 6 червня, повідомляє The Guardian.

Олівець, який колись належав лідеру Третього Рейху, можуть продати за £80 000 фунтів стерлінгів – це понад 3,6 млн гривень.

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Вважається, що цей презент Гітлер отримав на свій 52-й день народження 20 квітня 1941 року.

Фото: Bloomfield Auctions/Kelvin Boyes/PressEye/PA

Колекціонер купив олівець Гітлера на аукціоні в 2002 році. Тепер його виставить аукціонний дім Bloomfield Auctions.

Також учасники аукціону зможуть придбати оригінальну фотографію Гітлера з автографом, його кришталеві келихи для шампанського та багато інших мілітарних артефактів.

Серед інших лотів – рідкісне рукописне помилування королеви Вікторії, видане у 1869 році для ірландських повстанців, засуджених за державну зраду.