В австрійському поїзді по гучномовцю пролунала промова Гітлера

В австрійському поїзді пролунав запис промови Адольфа Гітлера – фюрера націонал-соціалістичної Німеччини.

Замість звичайних оголошень через гучномовець було чути, як натовп вигукує "Хайль Гітлер" і "Зіг Хайль", повідомляє ВВС та австрійське інформаційне агентство APA.

Інцидент стався у поїзді, що прямував з Брегенца до Відня 14 травня. Схожі випадки також трапились минулого тижня у потягах, які їхали до столиці з Санкт-Пельтена.

Двоє невідомих відтворювали промови Адольфа Гітлера через гучномовець поїзда, а також вигукували "Хайль Гітлер".

Фото ілюстративне: phb.cz /Depositphotos

Влада відстежила підозрюваних, проаналізувавши відео з камер поїзда, однак поки що не встановила їхні особи.

Поліція вважає, що невідомі відкривали кабіни провідників ключами, які є у працівників залізниці, і вмикали ці записи.

Інцидент "засмутив пасажирів". Один з них розповів ВВС, що всі в поїзді були "повністю шоковані".

До того ж, "поширення нацистської пропаганди" вважається злочином в Австрії.

Нагадаємо, в Україні з 2015 року заборонена пропаганда як комуністичного, так і націонал-соціалістичного режимів.

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