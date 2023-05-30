"Вибралися через вибиту стіну": як діти у Києві рятувалися з палаючого через обстріл РФ будинку

Діти, які мешкають у 24-поверхівці в Голосіївському районі Києва, де внаслідок російської нічної атаки дронів 30 травня сталося загоряння, розповіли, як вдалося вибратися з палаючих квартир.

Серед евакуйованих жителів опинився 9-річний Сашко, мешканець квартири на 22 поверсі.

Пообіді 30 травня він, спостерігаючи за роботою комунальників, розповів, що почув гучний "хлопок", коли спав.

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Прокинувшись, хлопчик побачив, що квартиру охопило полум’я. Додає, що врятуватися вдалося через вибиту стіну.

"Через офіс вибралися, там було така вибита стіна на сходи й ми спустилися, рятувальники нас спустили", – розповідає хлопець на відео, яке опублікував міський голова Києва Віталій Кличко.

Інші діти, жителі тієї ж багатоповерхівки, про нічні обстріли розповідають більш стримано.

"Як ти взагалі вижила там?", – питає хлопець дівчинку на відео, яке опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. У відповідь дівчинка каже, що "не знає".

"За все буде відповідь для кожного злочинця", – підписав публікацію посадовець.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня у Києві та Київській області внаслідок атаки російських дронів 13 людей отримали поранення. 33-річна жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони – загинула.

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