"Вибралися через вибиту стіну": як діти у Києві рятувалися з палаючого через обстріл РФ будинку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 травня 2023

Діти, які мешкають у 24-поверхівці в Голосіївському районі Києва, де внаслідок російської нічної атаки дронів 30 жовтня сталося загоряння, розповіли, як вдалося вибратися з палаючих квартир.  

Серед евакуйованих жителів опинився 9-річний Сашко, мешканець квартири на 22 поверсі.  

Пообіді 30 травня він, спостерігаючи за роботою комунальників, розповів, що почув гучний "хлопок", коли спав. 

Прокинувшись, хлопчик побачив, що квартиру охопило полум’я. Додає, що врятуватися вдалося через вибиту стіну. 

"Через офіс вибралися, там було така вибита стіна на сходи й ми спустилися, рятувальники нас спустили", – розповідає хлопець на відео, яке опублікував міський голова Києва Віталій Кличко. 

Інші діти, жителі тієї ж багатоповерхівки, про нічні обстріли розповідають більш стримано.  

"Як ти взагалі вижила там?", – питає хлопець дівчинку на відео, яке опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.  У відповідь дівчинка каже, що "не знає".

"За все буде відповідь для кожного злочинця", – підписав публікацію посадовець. 

Нагадаємо, в ніч на 30 травня у Києві та Київській області внаслідок атаки російських дронів 13 людей отримали поранення. 33-річна жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони – загинула.  

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