"Вибралися через вибиту стіну": як діти у Києві рятувалися з палаючого через обстріл РФ будинку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 травня 2023

Діти, які мешкають у 24-поверхівці в Голосіївському районі Києва, де внаслідок російської нічної атаки дронів 30 травня сталося загоряння, розповіли, як вдалося вибратися з палаючих квартир.  

Серед евакуйованих жителів опинився 9-річний Сашко, мешканець квартири на 22 поверсі.  

Пообіді 30 травня він, спостерігаючи за роботою комунальників, розповів, що почув гучний "хлопок", коли спав. 

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Прокинувшись, хлопчик побачив, що квартиру охопило полум’я. Додає, що врятуватися вдалося через вибиту стіну. 

"Через офіс вибралися, там було така вибита стіна на сходи й ми спустилися, рятувальники нас спустили", – розповідає хлопець на відео, яке опублікував міський голова Києва Віталій Кличко. 

Інші діти, жителі тієї ж багатоповерхівки, про нічні обстріли розповідають більш стримано.  

"Як ти взагалі вижила там?", – питає хлопець дівчинку на відео, яке опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.  У відповідь дівчинка каже, що "не знає".

"За все буде відповідь для кожного злочинця", – підписав публікацію посадовець. 

Нагадаємо, в ніч на 30 травня у Києві та Київській області внаслідок атаки російських дронів 13 людей отримали поранення. 33-річна жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони – загинула.  

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