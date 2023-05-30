"Всі наші рідні на небі": поліціянти вивезли з Донеччини трьох осиротілих дітей

Анастасія Несенюк
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30 травня 2023

Поліціянти евакуювали з селища Нью-Йорк на Донеччині троє осиротілих дітей, які ховалися у напівзруйнованому будинку від щоденних обстрілів.

11-річна Яна, 9-річний Денис і 7-річна Аня залишилися у будинку без батьків. Мама днями померла від хвороби, батько – декілька років тому. А їхню оселю зруйнував російський снаряд, розповідають у Національній поліції. 

"Мама, папа, бабуся, дідусь – всі наші рідні тепер на небі", – говорить Аня. 

Сестрам і брату довелося одночасно пережити втрату найрідніших людей і масовані обстріли російських військ. 

Фото: Нацполіція

За словами поліціянта екіпажу "Білий Янгол" Павла Дяченка, будинок, де мешкали діти, знаходиться дуже близько до лінії фронту. 

Павло додав, що кілька днів тому правоохоронці також потрапили під обстріл у тому районі під час проведення евакуації. 

Фото: Нацполіція

Під час російських атак діти лягали в ліжко та накривалися ковдрами. Денис пояснив, що у підвал вони з сестрами не спускалися, адже могли опинитися під завалами. 

Як розповіли Аня з Денисом, спочатку їм "прилетіло" в город, де залишилася глибока вирва. Згодом ворожий обстріл зруйнував частину будинку. 

Фото: Нацполіція 

Спочатку правоохоронці відвезли дітей на медичне обстеження, а зараз вони перебувають у Київській області, у родині двоюрідної сестри.

Нагадаємо, Київ вкотре зазнав ракетної атаки росіян. Одразу після оголошення тривоги пролунали перші вибухи. Фотограф зафіксував на відео, як діти у центрі столиці прямують до укриття після початку тривоги. На кадрах можна побачити, як дорогою в укриття  їх застають звуки вибухів, і діти в паніці починають бігти швидше.

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