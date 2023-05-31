"І в бій не страшно іти": у Нацгвардії показали мобільний барбершоп для військових.ФОТО

Працівники індустрії краси організували справжній мобільний барбершоп для військових на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляють у Південному оперативно-територіальному об’єднанні Нацгвардії України.

"Барбершоп" складається з імпровізованого перукарського столика та валізи з усіма необхідними інструментами.

Один із тих, хто скористався такою послугою, – боєць з позивним Грім. Нацгвардієць розповів, що не вагався з вибором зачіски – обрав коротку стрижку.

Барбершоп на передовій. Фото: Південне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії України

"Можу сказати, що зачіска дуже впливає на настрій, почуваєш себе впевнено в усьому, тоді і в бій не страшно йти", – зазначає військовослужбовець.

Нацгвардієць з новою стрижкою. Фото: Південне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії України

Боєць з позивним Історик зрадів, що нарешті матиме улюблений напівбокс (коротка зачіска, коли біля тім’яної зони залишають довге волосся – до 8 см), а також підстрижену бороду.

"Зараз на військових всі дивляться, беруть приклад, тому важливо виглядати на всі сто відсотків", – наголошує нацгвардієць.

Барбери "задають стилю" нацгвардійцям. Фото: Південне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії України

Барбери зауважили, що бійці на фронті часто позбавлені елементарних речей.

"Ми раді, що в нас відбулася така співпраця, і найголовніше, що це виявилося потрібним для військових", – розповіли вони.

Барбери на передовій. Фото: Південне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії України

Також вони додали, що і надалі будуть проводити такі благодійні акції та пообіцяли, що обов'язково приїдуть до захисників ще.

Нагадаємо, нацгвардієць Михайло, який працював водієм-далекобійником у Польщі, власною фурою повернувся в Україну і став на захист Батьківщини