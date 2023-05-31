Українське товариство охорони птахів визначило пташиний символ 2023 року

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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31 травня 2023

Мартина звичайного (Chroicocephalus ridibundus) назвали пташиним символом 2023 року. 

Переможця такої номінації щороку визначає Українське товариство охорони птахів.

Порівняно з іншими видами,  мартин звичайний – середнього розміру. Гніздиться він на території всієї України крім Карпат і півострову Криму. 

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Це мігруюча пташка. Зимує переважно біля морських узбереж, але можна зустріти і на прісних водоймах, зокрема, на річці Дніпро.

 Мартин звичайний. Фото: Українське товариство охорони птахів

Пташка легко адаптується до різних природних умов.

Мартину звичайному притаманне різне сезонне забарвлення, тому часто його важко впізнати відразу.

У дорослого птаха, який перебуває у весняному шлюбному оперенні, голова та частина шиї має колір темного шоколаду, який нагадує чорний. Можливо, через це англійська назва цього виду – Black Headed Gull.

"Дорослий птах у весняному шлюбному оперенні має голову та частину шиї кольору темного шоколаду, або може здаватись, що чорного. Можливо, через це англійська назва виду – Black Headed Gull", – зазначають в товаристві охорони птахів.

Навколо очей у пташки є тонкий білий обвід. Спина та крила – сіро-перламутрові. Тіло мартина білого кольору. Верхнє пір’я на хвості – чорне, а дзьоб і ноги червоні.

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Пташиний символ 2023 року. Фото: Українське товариство охорони птахів

Під час осінньо-зимового періоду птах втрачає темне забарвлення капюшона. Голова стає білою з бурими плямами та з сіруватими перами на тім'ї та потилиці.

Дорослі самки і самці мартина звичайного мають схоже забрання. На відміну від молодих, які мають буре оперення на голові та крилах і біле на тулубі. Дорослішання пташки може відбуватися до чотирьох років.

Мартин звичайний може жити до 32 років. В Україні зустрічають 12 його видів.

Попри легку адаптацію до природних умов та поширеність цих птахів в Україні, мартин звичайний перебуває під захистом Бернської конвенції, що дбає про охорону дикої флори, фауни та природних середовищ існування в Європі. 

Причиною є зменшення водно-болотних угідь впливає на гніздівлю птаха. А використання пестицидів у сільському господарстві призводить до гибелі великої кількості мартинів під час харчування. 

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному Біосферному заповіднику помітили новий для України вид птахів – мартина скельного, які переважно проживають в Угорщині, Франції, Польщі, Європі, Африці.


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