Не запросили на останній дзвоник: у Львові мама звинуватила школу у булінгу дитини з інвалідністю

У Львові мама хлопчика з інвалідністю звинуватила місцеву школу у булінгу сина, якого нібито не запросили на свято "останнього дзвоника".

Львів’янка Галина Амеліна опублікувала пост, у якому розповіла, що керівництво школи Марії Покрови, якою керує священнослужитель греко-католицької єпархії, не запрошує її сина Тимура на заходи.

"Усі діти, батьки педагоги святкують і радіють, залучені у концерт, прийшли у нарядних вишиванках. Але є одна дитина, для якої нема місця у загальній радості. Мій син. Моя дитина, яку не повідомили про святкування. Не запросили і не чекали. Коли ми приїхали, нам, м'яко кажучи, були не раді", – пише мама хлопчика.

Реклама:

За її словами, з початку року Тимура не запросили на жодне свято чи екскурсію, на жоден виступ чи концерт у школі.

Свято "останнього дзвоника" у школі. Фото: Галина Амеліна

"Хоча дитина дуже горнеться до дітей, завжди радіє можливості пограти з друзями. Ми так само не були запрошені у музеї, на свято вишиванки, і зовсім випадково приїхали в школу, коли усі діти були запрошені на зустріч з рятувальниками", – розповідає Галина.

Жінка вважає, що у школі роблять все для того, щоб вона забрала сина з навчального закладу.

Вона публічно звернулася до Урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, Міністерство освіти та науки України та до Освітнього омбудсмена із заявою про булінг та цькування дитини з інвалідністю у львівській школі Марії Покрови для дітей з вадами слуху.

"Державна школа – це не приватний прихід. Чому, всупереч українському законодавству представник релігії очолює навчальний заклад?" – говорить Галина Амеліна.

На допис жінки у коментарях відреагував начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк. Він зазначив, що школа підпорядковується не місту, а обласній раді. Тому мерія не має на неї впливу.

Реклама:

Директор департаменту освіти та науки ЛОВА Олег Паска у коментарі Zaxid.Net повідомив, що факт ймовірного булінгу у школі Марії Покрови перевірить комісія та пообіцяв надати результати перевірки найближчими днями.

У школі факт булінгу заперечують, а заяву матері учня називають "фейком".

"Колектив Школи Марії Покрови обурений дописом, який опублікувала і поширює Галина Амеліна, звинувативши шолу в булінгу", – йдеться у повідомленні школи.

За словами педагогів, Тимур знаходиться на індивідуальній формі навчання, а уроки проводяться у першу половину дня згідно з розкладом. Усі ж позашкільні заходи відбуваються після закінчення уроків.

У навчальному закладі кажуть, що Галина Амеліна була попереджена про дату закінчення навчального року заздалегідь.

"На дошці оголошень школи анонсувалося про дату і час проведення Свята останнього дзвоника. Крім цього дитина брала участь у репетиції напередодні. Галина Амеліна приїхала у цей день із запізненням, але її дитина все ж змогла взяти участь в урочистостях і тішилася святкуванню разом з усіма", – пояснили у школі.

Педагоги також зазначили, що мама учня не вперше висуває школі звинувачення, які вони вважають "інсинуаціями і наклепами".