У Дніпрі 10-річний хлопчик вчасно зателефонував до поліції і швидкої, коли його мамі стало зле

У Дніпрі 10-річний хлопчик викликав поліцію і швидку, коли його мама впала з ліжка і вдарилися головою об батарею.

У жінки почалися судоми, її знайшла непритомною на підлозі, розповідають у Патрульній поліції регіону.

Випадок стався у неділю 28 травня. На спецлінію 102 зателефонував хлопчик і повідомив, що матері раптово стало зле. Хлопець додав, що його мама впала і знепритомніла.

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"У мене мама впала з ліжка і вдарилася головою об батарею. Вона лежить, смикається і не рухається", – сказав хлопчик, зателефонувавши до поліції.

У Дніпрі 10-річний хлопчик викликав спецслужби на допомогу — патрульні та швидка оперативно прибули на виклик

На спецлінію 102 зателефонував маленький схвильований заявник, він повідомив, що його мамі стало зле та додав, що його мама впала і знепритомнілаhttps://t.co/2H0cx3A81p pic.twitter.com/IK6q7mJMFN — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) May 31, 2023

Через кілька хвилин на місце прибув найближчий екіпаж Патрульної поліції. Хлопчик розповів, що також викликав і швидку: зробив все так, як його вчила мама на випадок, коли у неї станеться напад.

Лікарі і поліцейські знайшли непритомну жінку на підлозі. Їй надали першу допомогу, під час чого один із патрульних тримав її, оскільки жінку судомило. Маму відвезли до дорослої лікарні, а хлопчика – до дитячої, де він перебував, поки жінку обстежували.

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