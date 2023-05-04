У Києві з 24 лютого минулого року зареєстрували понад 45 тисяч дітей-переселенців – КМДА

Від початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися понад 45 тисяч дітей-переселенців.

Усього з 24 лютого в Києві зареєструвалися майже 250 тисяч внутрішньо переміщених українців, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Найбільше переселенців у Дарницькому районі – майже 40 тисяч, Оболонському – більше 30 тисяч і Святошинському – близько 29 тисяч.

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А з 2014 року столиця зареєструвала близько 66 тисяч внутрішньо переміщених дітей та понад 384 тисячі дорослих.

Це понад 307 тисяч сімей, понад 64 тисячі пенсіонерів та майже 14 тисяч людей із інвалідністю.

Фото: Fotoreserg

Найбільше людей переїхали із Донецької та Луганської областей, а також з Херсонської, Харківської та Запорізької.

У КМДА також нагадали, як переселенці можуть стати на облік.

"Для того, щоб стати на облік як внутрішньо переміщена особа, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання чи Центру надання адміністративних послуг", – йдеться у повідомленні.

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Також можна подати відповідну заявку через застосунок "Дія".

Нагадаємо, раніше соціологи визначили, як українці ставляться до переселенців та громадян в окупації.