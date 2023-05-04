Рада визнала "рашизм" державною ідеологією РФ: що це означає?

2 травня Парламент офіційно визнав політичний режим у Росії "рашизмом" і засудив його.
Що таке "рашизм" і як його визнання Верховною Радою допоможе Україні в боротьбі з агресором, розповіли журналісти проєкту SPRAVDI, повідомляє Міністерство юстиції.
"Рашизм" – це термін, який описує політичну ідеологію режиму Росії, і який почали широко вживати від початку великої війни.
Головні ознаки "рашизму":
- агресивна ненависть до інших людей, думка яких відрізняється від типової пропаганди РФ;
- ідеологія духовної теорії РПЦ про "богообраність" росіян.
|У Празі біля посольства РФ поставили голого Путіна на золотому унітазі. Джерело: ЄП
У SPRAVDI кажуть, що для "рашизму" характерними є заперечення сили права й утвердження права сили; неповага до суверенітету сусідів; самоствердження через свавілля та насильство.
Журналісти вважають, що "рашизм" увібрав у себе риси різних тоталітарних ідеологій минулого: фашизму, нацизму, сталінізму.
Вони наводять приклади таких штампів пропаганди РФ щодо України:
- "Ми ніколи ні на кого не нападали";
- "Росіяни не нападають, а лише визволяють";
- "На Майдані стався державний переворот, організований Америкою";
- "України та українців не існує, це штучна, вигадана нація";
- "Крим відійшов сам, оскільки народ Криму не підтримав державний переворот";
- "Міста півдня України заснували російські володарі";
- "Крим російський, тому що там пройшов референдум";
- "Україна напала та вбиває народ Донбасу".
На думку SPRAVDI, визнання ідеології Росії "рашизмом" закріпить офіційно назву і визначення явища, якому протистоять українці.
Це "допоможе сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики", а в майбутньому "полегшить притягнення до реальної відповідальності" російських воєнних злочинців.
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