Рада визнала "рашизм" державною ідеологією РФ: що це означає?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 травня 2023

2 травня Парламент офіційно визнав політичний режим у Росії "рашизмом" і засудив його.

Що таке "рашизм" і як його визнання Верховною Радою допоможе Україні в боротьбі з агресором, розповіли журналісти проєкту SPRAVDI, повідомляє Міністерство юстиції.

"Рашизм" – це термін, який описує політичну ідеологію режиму Росії, і який почали широко вживати від початку великої війни. 

Головні ознаки "рашизму": 

  • агресивна ненависть до інших людей, думка яких відрізняється від типової пропаганди РФ;
  • ідеологія духовної теорії РПЦ про "богообраність" росіян. 

 У Празі біля посольства РФ поставили голого Путіна на золотому унітазі. Джерело: ЄП

У SPRAVDI кажуть, що для "рашизму" характерними є заперечення сили права й утвердження права сили; неповага до суверенітету сусідів; самоствердження через свавілля та насильство.

Журналісти вважають, що "рашизм" увібрав у себе риси різних тоталітарних ідеологій минулого: фашизму, нацизму, сталінізму. 

Вони наводять приклади таких штампів пропаганди РФ щодо України:

  • "Ми ніколи ні на кого не нападали";
  • "Росіяни не нападають, а лише визволяють";
  • "На Майдані стався державний переворот, організований Америкою";
  • "України та українців не існує, це штучна, вигадана нація";
  • "Крим відійшов сам, оскільки народ Криму не підтримав державний переворот";
  • "Міста півдня України заснували російські володарі";
  • "Крим російський, тому що там пройшов референдум";
  • "Україна напала та вбиває народ Донбасу".

На думку SPRAVDI, визнання ідеології Росії "рашизмом" закріпить офіційно назву і визначення явища, якому протистоять українці. 

Це "допоможе сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики", а в майбутньому "полегшить притягнення до реальної відповідальності" російських воєнних злочинців.

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