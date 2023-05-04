Рада визнала "рашизм" державною ідеологією РФ: що це означає?

2 травня Парламент офіційно визнав політичний режим у Росії "рашизмом" і засудив його.

Що таке "рашизм" і як його визнання Верховною Радою допоможе Україні в боротьбі з агресором, розповіли журналісти проєкту SPRAVDI, повідомляє Міністерство юстиції.

"Рашизм" – це термін, який описує політичну ідеологію режиму Росії, і який почали широко вживати від початку великої війни.

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Головні ознаки "рашизму":

агресивна ненависть до інших людей, думка яких відрізняється від типової пропаганди РФ;

ідеологія духовної теорії РПЦ про "богообраність" росіян.

У Празі біля посольства РФ поставили голого Путіна на золотому унітазі. Джерело: ЄП

У SPRAVDI кажуть, що для "рашизму" характерними є заперечення сили права й утвердження права сили; неповага до суверенітету сусідів; самоствердження через свавілля та насильство.

Журналісти вважають, що "рашизм" увібрав у себе риси різних тоталітарних ідеологій минулого: фашизму, нацизму, сталінізму.

Вони наводять приклади таких штампів пропаганди РФ щодо України:

"Ми ніколи ні на кого не нападали";

"Росіяни не нападають, а лише визволяють";

"На Майдані стався державний переворот, організований Америкою";

"України та українців не існує, це штучна, вигадана нація";

"Крим відійшов сам, оскільки народ Криму не підтримав державний переворот";

"Міста півдня України заснували російські володарі";

"Крим російський, тому що там пройшов референдум";

"Україна напала та вбиває народ Донбасу".

На думку SPRAVDI, визнання ідеології Росії "рашизмом" закріпить офіційно назву і визначення явища, якому протистоять українці.

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Це "допоможе сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики", а в майбутньому "полегшить притягнення до реальної відповідальності" російських воєнних злочинців.