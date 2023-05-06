Польський прикордонник реанімував немовля з України, яке не дихало

Польський офіцер прикордонної станції в Грубешуві врятував життя однорічного малюка з України.
Історію порятунку розповіла польська прикордонна служба.
Пасажирка автобусу з України помітила, що її син не дихає і червоніє. Стривожена жінка вибігла з дитиною на руках і повідомила прикордонникам, що її малюк не дихає.
Інцидент трапився під час перетину кордону у пункті пропуску Устилуг-Зосін.
На щастя, офіцер Надбужанського відділу прикордонної служби Матеуш Кондрат вчасно реанімував маля до приїзду швидкої.
"Сержант прикордонної служби Матеуш Кондрат, який в той час оформляв в'їзд до Польщі, негайно вийшов і забрав дитину у приголомшеної матері. Він поклав дитину животиком на ліву руку і чутливо вдарив кілька разів по спині.
Через хвилину штучного дихання хлопчик прийшов до тями", – розповідають у Прикордонній службі Польщі.
Поки дитині надавали першу допомогу, прикордонники викликали швидку, а на місце події прибув офіцер з дефібрилятором.
Прикордонники, які чергували на сусідніх смугах, також поквапилися на допомогу.
Приблизно через 15 хвилин на місце події прибула карета швидкої допомоги.
Дитину доставили до лікарні в Грубешові.
Нагадаємо, раніше у Львові врятували немовля, яке не дихало самостійно через рідкісну ваду серця.
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