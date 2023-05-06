Польський прикордонник реанімував немовля з України, яке не дихало

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 травня 2023

Польський офіцер прикордонної станції в Грубешуві врятував життя однорічного малюка з України. 

Історію порятунку розповіла польська прикордонна служба.

Пасажирка автобусу з України помітила, що її син не дихає і червоніє. Стривожена жінка вибігла з дитиною на руках і повідомила прикордонникам, що її малюк не дихає.

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Інцидент трапився під час перетину кордону у пункті пропуску Устилуг-Зосін. 

На щастя, офіцер Надбужанського відділу прикордонної служби Матеуш Кондрат вчасно реанімував маля до приїзду швидкої.

"Сержант прикордонної служби Матеуш Кондрат, який в той час оформляв в'їзд до Польщі, негайно вийшов і забрав дитину у приголомшеної матері. Він поклав дитину животиком на ліву руку і чутливо вдарив кілька разів по спині. 

Через хвилину штучного дихання хлопчик прийшов до тями", – розповідають у Прикордонній службі Польщі.

Поки дитині надавали першу допомогу, прикордонники викликали швидку, а на місце події прибув офіцер з дефібрилятором. 

Прикордонники, які чергували на сусідніх смугах, також поквапилися на допомогу. 

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Приблизно через 15 хвилин на місце події прибула карета швидкої допомоги. 

Дитину доставили до лікарні в Грубешові.

Нагадаємо, раніше у Львові врятували немовля, яке не дихало самостійно через рідкісну ваду серця.

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