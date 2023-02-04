Боліли зуби, а виявилося – інфаркт: лікарі "швидкої" реанімували пацієнтку дорогою до лікарні

Лікарі врятували життя 66-річній жінці із села Жовтанці на Львівщині, яка звернулася до них зі скаргами на пронизливий біль зубів та щелепи.

Пацієнтка не знала, що такі симптоми можуть свідчити про інфаркт міокарда, розповідають у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікарка амбулаторії, запідозривши вказаний діагноз, зробила жінці елетрокардіограму, яка підтвердила побоювання – у пацієнтки гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда).

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Жінку одразу перевезли до спеціалізованої лікарні інтенсивного лікування.

Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

"Ми із фельдшером Михайлом Мацьком та водієм Ігорем Слюсарчиком прибули в Жовтанці. На ЕКГ – підтверджений гострий коронарний синдром з елевацією ST. Пацієнтка гемодинамічно стабільна.

Ми переклали її на свої ноші й доправили в карету швидкої допомоги. Підключилися до монітору, продовжили почате в амбулаторії лікування", – розповідає лікарка з медицини невідкладних станів підрозділу медицини катастроф Ірина Харченко.

Медики, які врятували 66-річну пацієнтку. Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Уже будучи в дорозі, Ірина побачила зміни на ЕКГ (електрокардіографії) – у пацієнтки виникла шлуночкова тахікардія, яка перейшла у фібриляцію шлуночків. Водієві довелося терміново зупинити автомобіль і припаркуватися на узбіччі. У цей час у салоні "швидкої" лікарі розпочали реанімаційні заходи.

За словами Ірини, достатньо було провести один дефібриляційний розряд, щоб відновився серцевий ритм жінки.

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"Пацієнтка була без свідомості, проте пульс на сонній артерії відновився. Згідно із протоколом, ми підключили додаткові ліки, і жінка прийшла до тями. Не могла зрозуміти, що із нею відбувається, каже, мовляв, нічого не пам‘ятає", – говорить Ірина Харченко.

"Швидка" доставила пацієнтку до лікарні, де на неї вже чекала команда кардіологів. Наразі стан пацієнтки стабілізували – їй зробили ангіографію (рентгенологічне дослідження судин) і поставили стент. Нині жінка перебуває у палаті інтенсивної терапії, додала Ірина Харченко.