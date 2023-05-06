ЮНІСЕФ прогнозує, що потрібно 300 років, аби зникли дитячі шлюби. Де вони поширені?

Наразі у світі живе приблизно 640 мільйонів жінок та дівчат, яких видали заміж у дитинстві.

Утім, кількість дитячих шлюбів продовжує зменшуватися у всьому світі, повідомляє Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Відповідний звіт ЮНІСЕФ опублікували у травні 2023 року.

Правозахисники кажуть, що прогрес у боротьбі з цим явищем є, але він недостатньо стрімкий.

Реклама:

Нині кожна п'ята молода дівчина у віці від 20 до 24 років виходить заміж у дитячому віці – 10 років тому така доля була у кожної четвертої дівчини.

Загалом майже половина неповнолітніх наречених живуть у Південній Азії (290 млн дівчат).

127 мільйонів наречених (20%) – в Африці на південь від Сахари, 95 мільйонів (15%) – у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, 58 мільйонів (9%) – у Латинській Америці та Карибському басейні.

Фото: Hindustan Times/GettyImages

На Близькому Сході та у Північній Африці від раннього шлюбу потерпає 37 мільйонів дівчат, а у Східній Європі та Центральній Азії – 20 мільйонів.

"Незважаючи на глобальний прогрес, скорочення кількості дитячих шлюбів відбувається недостатньо швидко, щоб досягти мети – викорінити цю практику до 2030 року. Фактично, за нинішніх темпів до повного викорінення дитячих шлюбів знадобиться ще 300 років", – кажуть у ЮНІСЕФ.

Реклама:

Глобальний прогрес був зумовлений переважно за рахунок зниження кількості дитячих шлюбів в Індії. Однак саме там досі найбільша кількість неповнолітніх наречених у світі.

Прогрес також очевидний в інших густонаселених країнах, де ця практика історично була поширеною, як-от Бангладеш та Ефіопія.

До викорінення дитячих шлюбів також наближаються Мальдіви та Руанда.

"Досвід цих країн ілюструє, що прогрес можливий у різних різних умовах. Тим не менш, вони мають спільні риси, зокрема покращення економічного розвитку, зниження рівня бідності, доступ до працевлаштування та середньої освіти", – кажуть в ООН.

Водночас у деяких частинах світу прогрес зупинився. Західна та Центральна Африка, регіон з найвищою поширеністю дитячих шлюбів, за останні 25 років досягла зовсім незначного прогресу.

Багато країн регіону, особливо у регіоні Сахель, переживають триваючі кризи, які посилюють вразливість дівчат.

Ще один регіон, де процвітають дитячі шлюби, – це Латинська Америка та Карибський басейн. Через великий розрив між різними соціально-економічними групами ця практика вкорінилася серед бідних людей.

В ЮНІСЕФ кажуть, що за нинішніх темпів світові знадобиться ще 300 років до повного викорінення дитячих шлюбів.

"Кризи у сфері охорони здоров'я, збройні конфлікти та кліматичні зміни клімату – все це сприяє створенню більш нестабільного світу в якому сім'ї можуть шукати "притулку" для своїх дівчат у дитячому шлюбі", – кажуть в ЮНІСЕФ.