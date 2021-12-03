Кому можна одружуватися до 18 років? Пояснення Мін’юсту

В Україні одружитися можуть лише чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку – 18 років.

Проте за деяких обставин дозвіл на шлюб можна отримати раніше, пояснило Міністерство юстиції України у Facebook.

"За загальним правилом шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у 18 років. Це право може бути реалізоване лише при волевиявленні двох осіб – жінки та чоловіка", – написали вони.

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Однак за рішенням суду право на шлюб можуть надати людині, яка досягла 16 років, якщо це відповідає її інтересам.

Для цього вона повинна самостійно написати заяву.

Фото: IgorTishenko/Depositphotos

Щоб довести, що ранній шлюб відповідає інтересам дитини, суд має отримати докази.

Такими доказами можуть бути:

✔️ фактичне створення сім’ї;

✔️ народження в такій сім’ї дитини;

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✔️ вагітність неповнолітньої жінки.

При цьому, до 18 років суд може надати право одружитися тільки з конкретною людиною, дані про яку чітко вказують у судовому рішенні.

Якщо обидва партнери, які хочуть одружитися, є неповнолітніми, кожен із них має подати окрему заяву до суду.

Заява про надання права на шлюб неповнолітнім має розглядатися за правилами окремого провадження.

Про подання такої заяви суд має повідомити батьків або піклувальників, оскільки вони зобов'язані захищати дитину, а отже, мають знати про її життєві наміри.

Однак заперечення батьків чи опікуна не може бути підставою для відмови у наданні дозволу на шлюб, наголошують у відомстві.

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