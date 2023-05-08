У нацпарк "Тузловські лимани" на Одещині прилетіли рожеві фламінго. ФОТО

На Одещину в національний природній парк "Тузловські лимани" прилетіли рожеві фламінго.
Спочатку птахи кружляли над заповідником, а пізніше приземлились на озерах академіка Зайцева, повідомляють на сторінці парку в Facebook.
Співробітники нацпарку нарахували 210 птахів.
"Головна їжа зараз для них – рясний шар мотиля", – пишуть в заповіднику.
|Фото: Іван Русєв
У коментарі "Українській правді. Життя" науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв повідомив, що рожеві фламінго можуть прилітати на будь-який солоний лиман, де є їжа.
"З кожним роком вони все довше й довше перебувають у нас в заповіднику. Цьогоріч ми спостерігаємо їх вже більше місяця", – повідомив біолог.
За його прогнозами, ймовірно, фламінго будуть у нацпарку все літо.
|Фото: Іван Русєв
У "Тузловських лиманах" також зазначають, що нині птахи перебувають у заповідній зоні – на озерах академіка Ювеналія Зайцева, яку заборонено відвідувати, особливо під час війни.
"Це природна екосистема дрібних внутрішніх озер біля піщаного пересипу в низинах лиману Алібей на межі з лиманом Шагани та Карачаус", – додають в заповіднику.
Раніше ми повідомляли, що у нацпарку "Тузловські лимани" на Одещині помітили птахів-бджолоїдок.
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