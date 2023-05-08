У нацпарк "Тузловські лимани" на Одещині прилетіли рожеві фламінго. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 травня 2023

На Одещину в національний природній парк "Тузловські лимани" прилетіли рожеві фламінго. 

Спочатку птахи кружляли над заповідником, а пізніше приземлились на озерах академіка Зайцева, повідомляють на сторінці парку в Facebook.

Співробітники нацпарку нарахували 210 птахів. 

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"Головна їжа зараз для них – рясний шар мотиля", – пишуть в заповіднику. 

Фото: Іван Русєв

У коментарі "Українській правді. Життя" науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв повідомив, що рожеві фламінго можуть прилітати на будь-який солоний лиман, де є їжа. 

"З кожним роком вони все довше й довше перебувають у нас в заповіднику. Цьогоріч ми спостерігаємо їх вже більше місяця", – повідомив біолог. 

За його прогнозами, ймовірно, фламінго будуть у нацпарку все літо. 

Фото: Іван Русєв

У "Тузловських лиманах" також зазначають, що нині птахи перебувають у заповідній зоні – на озерах академіка Ювеналія Зайцева, яку заборонено відвідувати, особливо під час війни.  

"Це природна екосистема дрібних внутрішніх озер біля піщаного пересипу в низинах лиману Алібей на межі з лиманом Шагани та Карачаус", – додають в заповіднику.

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Раніше ми повідомляли, що у нацпарку "Тузловські лимани" на Одещині помітили птахів-бджолоїдок.

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