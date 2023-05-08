У Львові чоловіка засудили до 5 років в’язниці через крадіжку дезодорантів

Залізничний районний суд Львова виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, який викрав дезодоранти в місцевому магазині.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, засуджений неодноразово мав проблеми з законом через майнові злочини, і навіть зараз він перебуває у в'язниці. У листопаді минулого року львів'янина засудили за крадіжки, а новий вирок він отримав на початку травня.

У червні минулого року правопорушник вкрав з магазину вісім твердих дезодорантів.

"Скориставшись відсутністю стороннього нагляду, таємно, шляхом вільного доступу, викрав 4 штуки дезодоранту твердого, марки "OS Wolfthorn" (50 мл) та 4 штуки "OS White Water", загальною вартістю 230 грн. Вартість 1 штуки становить 57 грн 50 коп., які сховав під футболку, в якій був одягнений," – йдеться в судовому рішенні.

У вироку йдеться, що засуджений – безробітний, неодружений, дітей чи інших осіб на утриманні не має.

У суді чоловік свою вину визнав, щиро розкаявся і просив суворо не карати. Утім, суд визнав його винним і призначив п'ять років тюремного ув'язнення. Також його зобов’язали сплатити 460 грн матеріальної шкоди магазину, де вчинив крадіжку.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді, додають в судовому рішенні.

Нагадаємо, до 8 років засудили киянина, який розбещував неповнолітніх дівчат у школах Львова.