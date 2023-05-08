Мільярдер Пітер Тіль підписався на кріоконсервацію після смерті

Співзасновник платіжної системи PayPal, американський мільярдер Пітер Тіль заявив, що підписався на посмертну кріогенну консервацію.

Про це повідомляє Business Insider.

Пітер Тіль взяв участь у подкасті журналістки Барі Вайс "Чесно з Барі Вайс", де розповів, що хоче, аби його тіло заморозили й зберегли в кріогенній камері після смерті, аби "могли оживити в майбутньому".

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"Думаю про це більше як про ідеологічну заяву. Я не обов’язково очікую, що це спрацює. Думаю, що це те, що ми повинні спробувати зробити", – пояснив мільярдер.

Пітер Тіль. Фото: Marco Bello/Getty Images

На питання журналістки про те, чи може людство перемогти смерть і, чи повинні люди до цього прагнути, Пітер Тіль відповів, що "ми навіть не намагалися".

"Ми навіть не намагалися. Ми повинні або перемогти смерть, або принаймні з’ясувати, чому це неможливо", – відповів мільярдер журналістці на питання про те, чи може людство перемогти смерть і, чи повинні люди до цього прагнути.

Що відомо про Пітера Тіля?

Статки мільярдера складають $8,13 млрд. Він і раніше висловлював інтерес до кріогенної консервації. Його фонд зробив інвестицію у компанію, що займається заморожуванням домашніх тварин після смерті, аби їх можна було повернути до життя.

При цьому, на думку Пітера Тіля, він робить недостатньо для біотехнологій і радикального продовження життя.

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Мільярдер є також співзасновником венчурної компанії Founders Fund, яка займається криптовалютами, пише Finansial Times.

На початку минулого року Forbes оцінював статки Пітеря Тіля у $2,6 млрд.

Нагадаємо, військові в Україні можуть скористатися процедурою кріоконсервації замороження біологічного матеріалу.