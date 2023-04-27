У комітеті ВР відповіли, чи планують заборонити чоловікам призовного віку вступати у виші

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 квітня 2023

У Верховній раді наразі не планують забороняти чоловікам вступати до вищих навчальних закладів.  

Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина в ефірі "Радіо Свобода".

За її словами, офіційної інформації про підготовку законопроєкту про заборону чоловікам вступати у ВНЗ немає, а інформація поширюється на рівні "чуток

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"Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони", – зазначила депутатка.

Юлія Гришина. Скрін з ефіру 

Юлія Гришина додала, що заборона на отримання освіти чоловікам є нелогічною і такого закону, на її думку, не може бути, оскільки це дискримінація. 

Відповідно до статті 53 Конституції України "Кожен має право на освіту". 

Водночас, згідно зі статтею 64 КУ, заборона на отримання вищої освіти чоловіками можлива, оскільки на період дії воєнного стану можуть обмежуватися певні конституційні права і свободи людини.

Нагадаємо, в українських вишах збільшилась кількість студентів платної форми навчання: цьогоріч кількість нових "контрактників" зросла майже на 40%, а якщо виокремити чоловіків – на 82%. 

Таке зростання може бути пов'язаним зі спробами уникнути мобілізації. 

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