На Донеччині через повномасштабне вторгнення сиротами стали 23 дитини

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 травня 2023

У Донецькій області з початку повномасштабної війни стали сиротами 23 дитини. Їхні батьки чи опікуни загинули під час бойових дій.

Про це повідомили у службі у справах дітей Донецької облдержадміністрації у відповідь на запит "Суспільного".

Наразі дітям надали статус сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування та влаштували до сімейних форм виховання. 15 дітей забрали до себе родичі. Зокрема, 6 дітей живуть у родинах брата чи сестри, 5 – з дідусем чи бабусею, 4 – з тіткою або дядьком.

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Двоє дітей проживають у прийомних родинах, а одна дитина знаходиться у дитячому будинку сімейного типу.

 Фото: Ruslan-Lytvyn/Depositphotos

Також у Донецькій ОДА повідомили, що станом на 24 лютого 2022 року у 17 дитячих будинках регіону проживали 772 дитини, зокрема 481 дитина-сирота.

Усіх дітей тимчасово вивезли на безпечну територію. 7 закладів евакуювали в інші регіони України, а 10 – за кордон.

Наразі на території області дитячі будинки не функціонують.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей.

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