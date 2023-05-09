На Донеччині через повномасштабне вторгнення сиротами стали 23 дитини

У Донецькій області з початку повномасштабної війни стали сиротами 23 дитини. Їхні батьки чи опікуни загинули під час бойових дій.
Про це повідомили у службі у справах дітей Донецької облдержадміністрації у відповідь на запит "Суспільного".
Наразі дітям надали статус сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування та влаштували до сімейних форм виховання. 15 дітей забрали до себе родичі. Зокрема, 6 дітей живуть у родинах брата чи сестри, 5 – з дідусем чи бабусею, 4 – з тіткою або дядьком.
Двоє дітей проживають у прийомних родинах, а одна дитина знаходиться у дитячому будинку сімейного типу.
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Також у Донецькій ОДА повідомили, що станом на 24 лютого 2022 року у 17 дитячих будинках регіону проживали 772 дитини, зокрема 481 дитина-сирота.
Усіх дітей тимчасово вивезли на безпечну територію. 7 закладів евакуювали в інші регіони України, а 10 – за кордон.
Наразі на території області дитячі будинки не функціонують.
Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей.
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