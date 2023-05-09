Укрпошта випустить нові марки на честь Дня Європи

Яна Осадча журналістка УП.Життя
3241
9 травня 2023

На честь Дня Європи, який відтепер в Україні відзначається 9 травня, Укрпошта презентувала випуск марки "EUROPA. Мир – найвища цінність людства".

Про це повідомили на державному підприємстві.

"Ця марка – наш спосіб показати, що ми прагнемо миру для своєї країни та всього вільного світу. Але й хочемо, щоб інші пам’ятали: єдиний шлях до справжнього миру — перемога України", – кажуть в Укрпошті.

Марковий аркуш виконаний у форматі зчіпки з двох марок. На першій – малюнок харків’янки Марії Суслової, яка посіла друге місце в конкурсі ескізів.

 Укрпошта презентувала випуск марки "EUROPA" – "Мир – найвища цінність людства"

На другій марці зображений новий знак миру, створений за мотивами кельтського любовного вузла дизайнерами Ліндою Бос і Руною Егілсдоттір. З цією роботою Пошта Люксембургу перемогла в конкурсі ескізів від PostEurop.

Конверт оформила художниця Нато Мікеладзе.

Тираж зчіпки марок складає 300 тис.  примірників. Кількість зчіпок в аркуші – 3 або 6 марок.

Власники філателістичних абонементів посилання на оплату випуску отримають напередодні введення поштових марок в обіг.

Нагадаємо, 9 травня 2023 року Укрпошта випустила нову марку з бійцями Національної гвардії під назвою "Гвардія наступу".

Читайте також: 28 українців стали членами Європейської кіноакадемії


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED