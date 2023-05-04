"Поки без палаючого Кремля": Укрпошта відкрила передпродаж нової марки

Укрпошта відкрила передпродаж нової марки з бійцями Національної гвардії, яку випустить 9 травня. Попри очікування українців, вона не матиме пророчого зображення Кремля у вогні.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Попри те, що марка з палаючим Кремлем ще попереду, ми робимо все, щоб підтримати цей "вогник позитиву". І тому Укрпошта оголошує 9 травня 2023 року випуск нової марки – "Гвардія Наступу", – розповів він.

Ігор Смілянський назвав цю марку особливою: "замість "бессмертного полка" грає Гвардія Наступу".

Фото: Ігор Смілянський

Усі кошти, які отримають за передзамовлення нової марки протягом 4-9 травня, перерахують на допомогу спецпідрозділів "Гвардії наступу".

"Тобто і себе можна потішити, і в контрнаступі взяти безпосередню участь", – додав гендиректор Укрпошти.

Марку створив заслужений художник України Олександр Охапкін. У блоці лише 3 марки, тираж – 235 тисяч аркушів.

"Гвардія наступу" – це добровольчі штурмові бригади у складі Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які, зокрема, звільнятимуть тимчасово окуповані території України.

Крім "Гвардії наступу", Укрпошта планує також випустити марки, присвячені Служби безпеки України та Головного управління розвитки, які доповнять серію.

Нагадаємо, Укрпошта на початку квітня виставила на продаж рамки з першою воєнною маркою, щоб зібрати на дрони для ЗСУ.