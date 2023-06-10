У телемарафоні показали кадри з російськими МНС-никами на Херсонщині

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 червня 2023

Телеканал "Рада" показав в етері національного телемарафону кадри з російськими надзвичайниками, які нібито евакуюють людей на затопленій окупантами Херсонщині.

На відео видно човни та форму рятувальників з написом "МЧС России", повідомляє "Детектор медіа".

Ймовірно, відео було зняте на тимчасово окупованих територіях Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Кадри з’явилися в етері телемарафону 9 червня о 16:35 – їх помітили та розкритикували користувачі соцмереж.

"Телемарафон єдині новини показує евакуацію жителів Херсонщини "МЧС России". Так, човен міг бути "трофейним", але хто в цьому розбиратиметься. Це картинка", – пише канал "Свідки Святого Хаймарсу".

У коментарі "Детектору медіа" медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш підтвердив, що цей кадр був в етері.

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"Наскільки мені відомо, кадр був. Сталася якась прикра помилка – людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей", – сказав Матяш.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, вбивши сотні тварин та щонайменше 5 людей.

А нещодавно росіяни вдарили по затопленому району Херсона з артилерії під час евакуації людей, яку здійснювали українські правоохоронці та рятувальники.

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