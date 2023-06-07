У зоопарку "Казкова Діброва" вдалось врятувати кількох тварин. ВІДЕО

ДОПОВНЕНО 7.06 о 15:25
Після підриву Каховської ГЕС затопило зоопарк "Казкова Діброва" у Новій Каховці. У ньому проживало близько 300 тварин.
7 червня на сторінці зоопарку у Facebook повідомили, що частина тварин під час катастрофи перебували удома в однієї з працівниць.
Зокрема, вдалося врятувати папуг, білок, шиншил та морських свинок.
"Вчора робітники, знаходячись в шоковому стані, надали мені не зовсім точну інформацію. Деякі тварини не були на території Діброви, а перебували дома у Валі. Тому вони залишилися живі!
Наш улюбленець папуга Вєня, білки-летяги, фретки, папуги, шиншили і морські свинки уберегтися від потопу", – повідомили у "Казковій діброві".
У коментарі для "УП.Життя" власниця парку Олена Навроцька зазначила. пошуки тварин із зоопарку тривають.
"Вижили тварини, які знаходилися вдома у жінки, яка доглядає за тваринами Діброви. Це маленькі теплолюбиві звірі і пташки, яких вона забрала додому ще восени, бо в Діброві не має опалення і електрики. Вони є на відео. Ймовірно, що вижили черепахи. Можливо, собака Жулька, коти і нутрії. Ми продовжуємо пошуки тварин, яки змогли врятуватися самостійно", – розповіла вона.
Нагадаємо, 6 червня зоозахисники розповіли, що із затопленого зоопарку у Новій Каховці могли врятуватися тільки птахи – лебеді та качки.
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