Паралізувало все тіло: історія колишнього музиканта, який отримав важке поранення на фронті

П’ять місяців тому під час виконання бойового завдання під селом Мар’їнка на Донеччині військовий Олександр натрапив на російську міну.

Снаряд вибухнув й поранив чоловіка, після чого в нього паралізувало все тіло, розповідають історію бійця в Міністерстві охорони здоров’я.

37-річний чоловік до повномасштабного вторгнення працював музикантом.

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Після 24 лютого 2022 року Олександр вирішив доєднатися до війська й перебуваючи на восьмому місяці служби він натрапив на ворожу міну, в результаті чого отримав осколкові поранення в шию.

Чоловіку довелося заново вчитися сидіти, стояти й ходити. Всі фото: МОЗ

"Під обстрілами побратими евакуювали захисника – тягнули його 2 км до безпечного місця, а після – доставили до військового шпиталю, де й зʼясувалося, що у нього травма спинного мозку в шийному відділі хребта", – кажуть в МОЗ.

Лікування Олександра почалося у реанімаційному відділені однієї з лікарень Дніпра. Потім його направили на лікування до Києва.

Нині чоловік проходить реабілітацію у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні.

Розворушити паралізоване тіло допомагають спеціалісти

Спочатку військовий не міг ходити, сидіти, мав проблеми з диханням та не міг рухати кінцівками.

Останні 5 місяців чоловік по 4-5 годин на день вчиться наново сидіти, ходити й рухати кінцівками.

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Олександр проробив титанічну працю, кажуть в МОЗ

"За п’ять місяців Олександр із командою спеціалістів проробив титанічну працю", – розповідають у відомстві.

Нині чоловік вже може самостійно сідати, пересідати з колісного крісла на ліжко, їсти; з допомогою фізичного терапевта він долає близько 100 метрів пішки, а також вчиться писати.

Раніше ми повідомляли, що військовий з Донеччини, у якого під час поранення куля застрягла біля серця, повернувся на фронт.