Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення

Військовослужбовець, який отримав важке поранення в середині лютого 2023 року, коли куля застрягла біля його серця, одужав й повернувся на фронт.

Історію армійця Віталія розповіли у Національній гвардії України. Чоловік не має позивного, але побратими кличуть його "Вікторович".

"Мені 54 роки, родом з Покровська, Донецької області. Працював шахтарем, прохідником був. Тому вже вийшов на пенсію, у шахтарів вона раніше", – розповідає про себе Віталій.

Під час виконання бойового завдання чоловік отримав поранення в грудну клітину. Згадує, що тоді відчув гострий пекучий біль в ділянці серця та побачив виділення крові з кашлем.

Фото: Національна гвардія України

Пізніше лікарі зробили рентгенівський знімок, і побачили, що куля пройшла крізь ліве плече та ліву легеню у кількох міліметрах від серця.

"Та про цей випадок майже всі ЗМІ розповідали, що там у Вікторовича всередині – вся країна бачила!", – розповідають побратими Віталія.

Фото: Національна гвардія України

Чоловіку провели операцію в Хмельницькій міській лікарні, під час якої хірурги дістали кулю.

Як розповідають у Нацгвардії, після одужання Віталія хотіли визнати непридатним до військової служби, втім чоловік вирішив повернутися у бойовий підрозділ 5 Слобожанської бригади Нацгвардії, де служив до поранення.

У Нацгвардії додали, що чоловіка мобілізували ще у 2015-му році, втім через стан здоров’я одразу комісували. Після початку повномасштабного вторгнення, у травні 2022 року, Віталій добровольцем пішов у Нацгвардію.

Фото: Національна гвардія України

Чоловік має велику родину, зокрема п’ятьох онуків.

"У мене три доньки, три зяті. Двоє воюють, у третього – броня на шахті. Всі працюють на нашу спільну перемогу. Онуків вже три хлопчики та дві дівчинки, ще одну дівчинку очікуємо скоро. Ось, поїду у відпустку – якраз буде мені подарунок – її народження", – додає Віталій.

Раніше ми повідомляли, що у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу.