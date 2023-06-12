У громадських місцях Нідерландів встановлюють дозатори з сонцезахисним кремом

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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12 червня 2023

У громадських місцях Нідерландів встановлюють спеціальні дозатори, де можна безкоштовно скористатися сонцезахисним кремом.

Вже встановлено понад сотні таких точок, повідомляє місцеве видання Nos.

Дозатори з кремом знаходяться у місцях проведення фестивалів, у школах та спортивних клубах, щоб кожен міг захистити себе від сонця. Зокрема, місцева лікарня у співпраці зі страховою компанією та муніципалітетами встановляє точки з кремом у 120 початкових школах.

Ідея роздавати сонцезахисний крем виникла минулого року.

 Фото: Лікарня VieCuri

"Наша дерматологиня Карен ван Поппелен придумала перетворити дезінфекційні дозатори, що залишилися від коронавірусного періоду, на дозатори сонцезахисного крему", – каже представниця лікарні Лізет Спреувенберг.

Лікарі зазначають, що вони не виробляють сонцезахисні вироби, однак вважають необхідним ділитися своїми знаннями щодо профілактики раку шкіри.

Дозатори з кремом також допомагає встановлювати компанія, яка займається втсановленням сонячних панелей. Батько її засновника кілька разів стикався з раком шкіри, тому він вважає важливими запобігти цьому захворюванню.

Представники муніципалітетів курортних містечок кажуть, що встановлення таких дозаторів коштує кілька тисяч євро, однак, на їхню думку, здоров’я мешканців та туристів важливіше за гроші.

Раніше "УП Життя" писала про меланому шкіри, її симптоми, лікування та профілактику. Щоб уберегтися від захворювання, лікарі рекомендують користуватися сонцезахисним кремом, носити одяг з довгим рукавом та головні убори.

Читайте також: Як вибрати сонцезахисний крем і безпечно ним користуватися. Поради експертів


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