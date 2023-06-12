У КМДА закликають забирати з тимчасового притулку постраждалих на Херсонщині  тварин

У столичний тимчасовий притулок "Виставковий центр" переводять тварин, які прибувають до державних ветклінік із Херсонщини.
У Київській міській державній адміністрації закликають місцевих мешканців забирати врятованих тварин у домівки.
Тварини потрапляють на тимчасовий прихисток після огляду, необхідних щеплень та лікування.
Прилаштування є дуже важливим, оскільки це допоможе збільшити кількість місць у притулку, таким чином, подбати і про інших тварин, які опинилися в скруті через підрив Росією Каховської ГЕС.
|Собака в притулку. Фото: Тимчасовий прихисток для тварин "Виставковий центр"
"За ці вихідні вдалося прилаштувати в родини майже 30 тварин. А це означає, що звільнились місця для трьох десятків інших чотирилапих, яким фахівці зможуть надати допомогу", – повідомляють в КМДА.
Як пояснили "УП Життя" у притулку, тварин, які залишилися без власників, можна забирати додому на постійно. А якщо власники тимчасово знаходяться у складних життєвих обставинах – на деякий час.
|Кіт чекає на нових власників. Фото: Тимчасовий прихисток для тварин "Виставковий центр"
Притулок знаходиться за адресою вулиця Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон.
Попередній запис можливий за телефоном 093-540-12-1 з 10:00 до 17:00.
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