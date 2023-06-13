Аферисти шантажували директорку дитсадка, де катували дітей – обіцяли уникнення покарання

У Києві аферисти вимагали гроші у директорки корекційного дитсадка Олени Цимбаленко, чиїх підлеглих раніше затримали за звинуваченнями у катуванні дітей.

Шахраями виявилися 32-річна мешканка Києва та 29-річний уродженець Хмельниччини, який видавав себе за працівника поліції, повідомляє Київська міська прокуратура.

Вони обіцяли Цимбаленко "непритягнення до кримінальної відповідальності" в обмін на 50 тисяч доларів.

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"Прокурорами Київської міської прокуратури спільно з оперативниками Київського міського управління ДВБ НП України затримано двох громадян, які намагались обманом заволодіти грошовими коштами директора дитячого садка нібито за вирішення проблем із правоохоронними органами (ч. 3 ст. 190 КК України)", – кажуть у відомстві.

Фото: Київська міська прокуратура

У лютому цього року столичні правоохоронці викрили 4 виховательок корекційного дитячого садка, які застосовували фізичне насильство до дітей з аутизмом.

Чотирьом вихователькам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 КК України (катування). Однак директорку закладу Олену Цимбаленко не заарештували.

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Потім до Цимбаленко звернулися чоловік та жінка з вимогою передати їм 50 тис. доларів США за непритягнення керівниці до кримінальної відповідальності за дії, вчинені її підлеглими.

Шахраї залякували директорку дитячого закладу, стверджуючи, що вона також неодмінно буде притягнута до кримінальної відповідальності, якщо не заплатить "правоохоронцям".

Після цього упродовж місяця вони обманом та погрозами схиляли директорку дитячого садка до передачі коштів.

"Під час передачі та одержання частини обумовленої суми у розмірі 340 тис. гривень вказаних осіб затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Як виявилося, затриманий чоловік вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та перебував у розшуку за обвинуваченням у зґвалтуванні", – кажуть правоохоронці.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи: чоловіку – у вигляді тримання під вартою, жінці – домашній арешт.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше київські поліціянти викрили чотирьох виховательок Центру АВА-терапії Олени Цимбаленко, які катували та знущалися з дітей.

За даними прокуратури, за невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дітей в присутності інших, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

Водночас директорка закладу Олена Цимбаленко всі обвинувачення відкидала і заявляла, що це спеціальні методики для коригування поведінки малечі.

"УП. Життя" розбиралася, чому насильство не допомагає дітям з аутизмом і що не так зі скандальним дитсадком.