Зв'язували руки і утримували в антисанітарії: у Дніпрі відкрили справу проти інтернату для дітей з інвалідністю

Під час перевірки Дніпровського дитячого будинку-інтернату, у якому нині перебуває понад 70 вихованців, виявили антисанітарні умови проживання дітей.

До підопічних закладу застосовували фізичне насилля й утиски, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Нині в інтернаті перебуває 22 дитини та 53 повнолітніх підопічних.

Реклама:

Під час перевірки співробітники моніторингової групи виявили докази систематичного побиття й фізичного обмеження дітей. Зокрема, один хлопчик лежав у ліжку зі зв'язаними руками.

Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

Крім того, у закладі не вистачає персоналу.

За даними омбудсмена, діти мали забруднену постіль, зношений одяг й потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду.

Зазначається, що у доповідних записках персоналу йдеться про те, що діти нібито "отримують травми внаслідок падіння з ліжок й самопошкодження під час психомоторного збудження".

Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

Втім, адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих дітей лікарями.

"Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – коментують ситуацію в службі омбудсмена.

Реклама:

За підсумком перевірки зазначили, що вихованці живуть у надто маленьких кімнатах, які потребують ремонту.

У харчоблоці інтернату виявили тарганів.

Для транспортування дітей з інвалідністю в інтернаті використовували ліфт, непридатний для експлуатації.

Також у закладі відсутнє укриття, тому під час повітряної тривоги діти залишалися в кімнатах чи в коридорі.

"Задля поновлення порушених прав вихованців та підопічних дитячого будинку-інтернату скеровані відповідні листи реагування до правоохоронних органів та Дніпропетровської ОВА", – повідомляє Дмитро Лубінець.

Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

За даними заступниці голови управління "Української мережі за права дитини" Маріанна Онуфрик, саме цих дітей у середині травня повернули з Польщі нібито на вимогу військово-цивільних адміністрацій.

За словами жінки Дніпровський дитячий будинок-інтернат – заклад, "куди через "погані умови" в Польщі повернули дітей".

"Так, цими днями з Польщі повертаються діти з інвалідністю (!) у Дніпро (!!) в заклад, де немає навіть бомбосховища (!!!).

Так, не в умовно безпечні території України, не влаштовуються в сім'ї, під час активних бомбардувань... діти мають фізичні порушення розвитку і самостійно не можуть пересуватися", – написала Онуфрик 15 травня.

Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

За підсумком перевірки у Дніпровській обласній прокуратурі розпочали кримінальне провадження.

"За результатом моніторингу місцевого телеграм-каналу перевіряється інформація щодо факту неналежного виконання своїх професійних та службових обов’язків щодо охорони та здоров’я вихованців одного із дитячих будинків-інтернатів у м. Дніпро", – зазначають в прокуратурі.

Санкція 137 статті КК про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я вихованців дитбудинку передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ми розповідали, як діти потрапляють в інтернати та чому їх треба звідти рятувати.