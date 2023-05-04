Вчені вперше побачили, як зірка поглинає планету. Коли це може статися з Землею?

Астрономи вперше спостерігали, як зірка пожирає планету на відстані 12 тисяч світлових років.
Вчені передбачають, що це станеться з Землею приблизно за 5 мільярдів років, повідомляє Space і дослідники в журналі Nature.
Аналізуючи незліченну кількість зірок на різних етапах їхньої еволюції, астрономи виявили, що коли Сонце і подібні до нього зірки наближаються до кінця свого життя, вони починають вичерпувати своє основне джерело палива – водень біля ядер.
Це призводить до того, що ядра зірок стискаються, а зовнішні оболонки розширюються і охолоджуються.
Під час фази "червоного гіганта" зірки можуть розширюватися від 100 до 1000 разів у порівнянні зі своїм початковим діаметром, поглинаючи планети, що обертаються на близьких орбітах.
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|Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick/M. Zamani
"Ми знаємо, що це має відбуватися з усіма планетами, які обертаються на відстанях менших, ніж Земля, але було надзвичайно складно надати експериментальні докази цього", – розповів Space.com провідний автор дослідження, астрофізик з Массачусетського технологічного інституту Кішалай Де.
Вчені знали, що зірки поглинають планети перед і незабаром після розширення. Але донедавна дослідникам не вдавалось побачити зірку під час цього процесу.
"Поглинання планет було фундаментальним прогнозом у нашому розумінні зірок і планет, але як часто це відбувається – невідомо. Тому виявлення потенційно рідкісної події вперше – це завжди захоплююче", – сказав Кішалай Де.
Нагадаємо, кільця Сатурна можуть зникнути: астрономи спрогнозували, коли це станеться.
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