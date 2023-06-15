"Борець з росіянами": у Києві створили петицію про пам'ятник-фонтан акулі

У Києві пропонують встановити пам'ятник-фонтан акулі в історичному центрі.
Про це йдеться на сайті петицій Київради.
За 3 дні звернення підписали понад 2,5 тисячі людей, що складає 44% від кількості для розгляду петиції.
"Тема пам’ятного знаку є – увіковічення акули-борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни", – зазначає автор петиції Мирослав Латик.
|Фото: peternile/Depositphotos
Нагадаємо, 8 червня у Єгипті акула з’їла 23-річного росіянина. Чоловік приїхав з Архангельська до свого батька.
Цей інцидент активно почали обговорювати українці: соцмережі вибухнули мемами, а також побоюваннями про "розлюднення" українців.
Наприклад, нобелівська лауреатка миру та правозахисниця Олександра Матвійчук наголошує на небезпеці чорного гумору щодо трагічного випадку.
"Тому я б нічого взагалі не писала, але "синдром акули" небезпечний. На війні завжди є загроза стати дзеркалом іншої сторони. Коли кожного дня стикаєшся з жорстокими вбивствами, катуваннями та тотальним руйнуванням, складно зберігати людяність посеред виру людського горя. Але ми і це зможемо.
Виграти війну з Росією - це ще значить, не перетворитися самим на Росію", – зазначила вона.
А от блогер Діма Коваленко створив кілька мемів про ситуацію.
Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко теж пожартував про акулу і росіянина.
А дехто почав жартувати і на саму тему "розлюднення".
Громадський діяч Сергій Кошман нагадав, що "розлюдненням" займались ще козаки на Січі.
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