"Борець з росіянами": у Києві створили петицію про пам'ятник-фонтан акулі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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15 червня 2023

У Києві пропонують встановити пам'ятник-фонтан акулі в історичному центрі.

Про це йдеться на сайті петицій Київради.

За 3 дні звернення підписали понад 2,5 тисячі людей, що складає 44% від кількості  для розгляду петиції.

"Тема пам’ятного знаку є – увіковічення акули-борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни", – зазначає автор петиції Мирослав Латик.

 Фото: peternile/Depositphotos

Нагадаємо, 8 червня у Єгипті акула з’їла 23-річного росіянина. Чоловік приїхав з Архангельська до свого батька.

Цей інцидент активно почали обговорювати українці: соцмережі вибухнули мемами, а також побоюваннями про "розлюднення" українців. 

Наприклад, нобелівська лауреатка миру та правозахисниця Олександра Матвійчук наголошує на небезпеці чорного гумору щодо трагічного випадку.

"Тому я б нічого взагалі не писала, але "синдром акули" небезпечний. На війні завжди є загроза стати дзеркалом іншої сторони. Коли кожного дня стикаєшся з жорстокими вбивствами, катуваннями та тотальним руйнуванням, складно зберігати людяність посеред виру людського горя. Але ми і це зможемо. 

Виграти війну з Росією - це ще значить, не перетворитися самим на Росію", – зазначила вона.

А от блогер Діма Коваленко створив кілька мемів про ситуацію.

 

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко теж пожартував про акулу і росіянина.

 

А дехто почав жартувати і на саму тему "розлюднення".

Громадський діяч Сергій Кошман нагадав, що "розлюдненням" займались ще козаки на Січі.

 

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