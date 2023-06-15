Візьміть барабани та пройдіть в укриття: як українці реагують на дивні закупівлі столичних освітян

Новина про те, що управління освіти Дніпровського району Києва закупило до шкільних укриттів барабани з паличками, дорогі овочерізки та сковорідки, надихнула українців на нові меми та дотепні дописи.

Про закупівлю в укриття незвичних, але дуже дорогих речей свідчать дані в системі онлайн-закупівель Prozorro.

Барабани за 3,5 млн грн мають сприяти "психологічному розвантаженню дітей під час повітряних тривог". Сковорідки та кухонні комбайни на 2,7 мільйона "необхідні" для обробки харчові продукти.

Одна овочерізка обійшлася управлінню освіти у майже 132 тис.грн, а електропательня – у 700 тис.

"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тис. грн штука, я думав більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч грн за штуку, це навіть для мішелінівського ресторану перебір, не те що для укриття дніпровського району", - пише голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Леонід Ємець.

Депутат "пропонує" також закупити до укриттів, які вже добре оснащені, ще більярдний стіл, набір кальянів та ігрові автомати.

Громадський діяч Сергій Кошман розширив список "необхідних речей" для укриття до кількох десятків позицій. До "переліку" увійшли сокодавилка для цитрусових, тостер, гра "Вовк ловить яйця", папуга у клітці, iPad Pro, акваріум тощо.

І ще кілька цікавих ідей:

Утім, деякі користувачі вже називають укриття Дніпровського району елітними.

Після оголошення повітряної тривоги киян, особливо з Дніпровського району, закликають прихопити барабани і палички до них не забути.

Один з музичних магазинів, де продають барабани, не розгубився і вирішив використати ситуацію на свою користь.

Деякі розповіли про еволюцію закупівель для столичних укриттів у другий рік повномасштабної війни.

Інші уявляють собі, як школярі зніматимуть стрес в укриттях за допомогою дорогих барабанів.

Хтось вже навіть "розпочав збір" на життєво важливу пательню.