Візьміть барабани та пройдіть в укриття: як українці реагують на дивні закупівлі столичних освітян

Яна Осадча журналістка УП.Життя
15558
15 червня 2023

Новина про те, що управління освіти Дніпровського району Києва закупило до шкільних укриттів барабани з паличками, дорогі овочерізки та сковорідки, надихнула українців на нові меми та дотепні дописи.

Про закупівлю в укриття незвичних, але дуже дорогих речей свідчать дані в системі онлайн-закупівель Prozorro.

Барабани за 3,5 млн грн мають сприяти "психологічному розвантаженню дітей під час повітряних тривог". Сковорідки та кухонні комбайни на 2,7 мільйона "необхідні" для обробки харчові продукти.

Одна овочерізка обійшлася управлінню освіти  у майже 132 тис.грн, а електропательня – у 700 тис.

"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тис. грн штука, я думав більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч грн за штуку, це навіть для мішелінівського ресторану перебір, не те що для укриття дніпровського району", - пише голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Леонід Ємець.

Депутат "пропонує" також закупити до укриттів, які вже добре оснащені, ще більярдний стіл, набір кальянів та ігрові автомати.

Громадський діяч Сергій Кошман розширив список "необхідних речей" для укриття до кількох десятків позицій. До "переліку" увійшли сокодавилка для цитрусових, тостер, гра "Вовк ловить яйця", папуга у клітці, iPad Pro, акваріум тощо.

І ще кілька цікавих ідей:

 

Утім, деякі користувачі вже називають укриття Дніпровського району елітними.

 
 

Після оголошення повітряної тривоги киян, особливо з Дніпровського району, закликають прихопити барабани і палички до них не забути.

 

 

Один з музичних магазинів, де продають барабани, не розгубився і вирішив використати ситуацію на свою користь.

 
 

Деякі розповіли про еволюцію закупівель для столичних укриттів у другий рік повномасштабної війни.

 

Інші уявляють собі, як школярі зніматимуть стрес в укриттях за допомогою дорогих барабанів.

 

Хтось вже навіть "розпочав збір" на життєво важливу пательню.

 

Читайте також: "Борець з росіянами": у Києві створили петицію про пам'ятник-фонтан акулі


Реклама:


 85
КУЛЬТУРА

Український фанк і свінг: як закордонні стилі формували радянську естраду попри цензуру

Андрій Литвинок
 2247
Суспільство

"Я знаю, що таке страх". Розмови жінок про насильство

Ірина Виртосу
 776
КУЛЬТУРА

Тисячі реставрованих дверей Одеси відкривають невідоме обличчя міста і таємниці його історії

За підтримки Представництва ЄС в Україні

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Український фанк і свінг: як закордонні стилі формували радянську естраду попри цензуру

Андрій Литвинок
У Києві судитимуть чоловіка, який побив двох підлітків у скейт-парку
Україна отримала першу партію нових підручників для 5-класників
Книжковий Арсенал 2023: події, які варто відвідати
"Окупанти, як казкові ліліпути": історія нацгвардійця із позивним "Гулівер"
Льодовики в Гімалаях можуть розтанути на 75% до 2100 року – звіт
Суспільство

"Я знаю, що таке страх". Розмови жінок про насильство

Ірина Виртосу
КУЛЬТУРА

Тисячі реставрованих дверей Одеси відкривають невідоме обличчя міста і таємниці його історії

За підтримки Представництва ЄС в Україні