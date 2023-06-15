Має потенціал для життя: вчені дослідили крижаний супутник Сатурна

Вчені вважають, що супутник Сатурна Енцелад має потенціал для життя.

Команда німецьких науковців виявила необхідні для цього процесу елементи у воді, висновки опублікували у журналі Nature.

Космічний корабель "Кассіні" досліджував кристалики води, які "викинуло" гейзером з внутрішнього океану супутника Сатурна.

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Енцелад є шостим за величиною природним супутником Сатурна. Внутрішній океан, який відкрили та дослідили вчені, займає приблизну одну сьому його площі.

Знімок з космічного корабля "Кассіні"

У місячному кріовулканічному шлейфі дослідники виявили, які основні речовини містяться в океанській воді (іони натрію, калію, хлору, гідрокарбонату, карбонату, фосфору) та її лужний рН (3,11).

Дані збирали з 2004 по 2017 рік, коли "Кассіні" вийшов на орбіту Сатурна для дослідження планети, її кілець та супутників.

Та ж команда раніше підтвердила, що крижані зерна Енцелада містять багатий асортимент мінералів і складних органічних сполук. Зокрема – інгредієнти для амінокислот, пов’язаних з життям у тому вигляді, в якому його знають вчені.

"Це перший раз, коли такий важливий елемент був виявлений в океані за межами Землі",– сказав автор дослідження та планетолог з Вільного університету в Берліні Френк Постберг.

Фосфор відіграє фундаментальну роль у структурі ДНК та є життєво важливою частиною клітинних мембран і молекул. Вони відповідають за енергію й існують у всіх формах життя на Землі.

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Перш ніж проводити дослідження, науковці змоделювали супутник Сатурна Енцелад. Дослідники з Європи та Японії виявили, що на ньому фосфор існує в 100 разів більшій концентрації, ніж в океанах Землі, та є переважно у складі фосфатних водорозчинних сполук.

Але вчені наголошують, що наявність фосфору, складних органічних сполук, води та інших фундаментальних будівельних блоків життя є лише доказом того, що існує місце схоже на Землю за умовами.

Життя ні в минулому, ні в сьогоденні не було підтверджено ніде за межами Землі.